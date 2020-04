Coronavírus: 5 soluções que podem ajudar o seu negócio

Com a situação que vivemos atualmente, onde de um dia para o outro as empresas se viram forçadas ao trabalho remoto devido ao surto do Coronavírus, muitas deparam-se agora com novos desafios que podem afetar a continuidade do seu negócio.

Para ajudar as empresas a serem bem-sucedidas em regime de teletrabalho, temos 5 dicas.

Os desafios são mais que muitos por causa do novo coronavírus e apesar de toda a tecnologia a verdade é que nem todas as empresas estavam preparadas. Nesse sentido é preciso criar novas rotinas, novas formas de organização, dispor de novos métodos de comunicação, adotar plataformas para partilha de conhecimento, etc.

Para ajudar as empresas a serem bem-sucedidas em regime de teletrabalho, é necessário que se definam objetivos. Como prioridade deve ter em conta:

A produtividade das suas equipas;

O acesso remoto e seguro à informação e ambientes de trabalho;

O bom funcionamento das suas aplicações online e de e-commerce, dando resposta aos picos de utilização que se têm vindo a verificar.

Para alcançar tais objetivos, há várias plataformas no mercado que podem ajudar. Conheça as 5 soluções sugeridas pela SYONE que podem fazer toda a diferença.

#1 – Office 365 e Teams

Teletrabalho também é sinónimo de produtividade se a sua equipa tiver a ferramenta certa! Esta solução inclui a instalação e setup do Office 365 que lhe permite:

Utilizar as ferramentas Word, Excel, e Powerpoint online e de forma colaborativa

Aceder ao seu email remotamente

Partilhar e gerir conteúdo, informação e aplicações

Fazer reuniões e chamadas online com partilha de ecrã

Partilhar mensagens e documentos através do Chat

Planear e gerir tarefas diárias

+info: Office 365 e Teams

#2 – Virtual Desktop as a Service

Garanta o acesso remoto e seguro aos seus ambientes de trabalho mantendo o poder computacional da sua infraestrutura.

Esta solução é baseada no Windows Virtual Desktop e permite-lhe:

Melhorar a produtividade das suas equipas, pois poderão aceder toda a informação necessária garantindo a experiência do seu ambiente de trabalho, precisando apenas de uma ligação à internet;

Melhorar a acessibilidade, pois poderá aceder aos seus ambientes de trabalho em qualquer lado e em qualquer dispositivo;

Aumentar a segurança, pois as suas aplicações, ambientes de trabalho e dados estarão alojados numa localização centralizada, com políticas de segurança rigorosas e proteção a nível empresarial

+info: Virtual Desktop as a Service

#3 – VPN em Azure

Garanta o acesso remoto e seguro ao seu datacenter com uma Virtual Private Network (VPN) em Azure.

Esta solução assegura:

Ligações seguras a partir de qualquer local

Elevada disponibilidade e fácil de gerir

Acesso à VPN a partir do conforto da sua casa

Protocolos de segurança padrão da indústria

SLA de tempo de atividade de 99,9% para gateways de VPN

+info: VPN em Azure

#4 – Replicação de Ambientes

Replique os seus ambientes de desenvolvimento e qualidade em Azure para minimizar os acessos à sua infraestrutura on-prem, garantindo total disponibilidade e segurança

+info: Replicação de ambientes

#5 – Migração de Componentes

Garanta a disponibilidade dos seus serviços online 24/7/365, mesmo em fases críticas de acessos.

Esta solução prevê a migração de componentes aplicacionais para Azure e permite-lhe:

Responder a picos de utilização com agilidade

Reduzir custos e libertar espaço no seu datacenter

Melhorar a experiência dos seus utilizadores

Aumentar a produtividade das suas equipas de desenvolvimento e operacionais

+info: Migração de Componentes

