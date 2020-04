Portugal: Chegou o Facebook Messenger ao macOS e Windows

Hoje o Facebook anunciou o lançamento global da aplicação Messenger para o desktop. Esta nova aplicação está disponível para macOS e Windows, o que significa que pode “libertar” o seu browser, mas manter comunicações com os seus amigos no seu sistema.

Se é utilizador frequente do Facebook Messenger, instale já no seu sistema pois já está disponível para os utilizadores em Portugal.

A partir de agora já pode ter o Facebook Messenger no seu macOS ou Windows numa app nativa.

Isto significa que todas as funcionalidades do Messenger estão disponíveis no próprio computador, incluindo as vídeochamadas ilimitadas e gratuitas em grupo, desta vez sem mais um separador aberto no browser, através de uma aplicação no ambiente de trabalho.

No fundo, o lançamento do Messenger para o desktop permite que a plataforma tenha uma maior utilidade e uma ligação mais simples com os nossos amigos, familiares e colegas.

Para se autenticar a app abre no browser o Facebook para que introduza as suas credenciais. Depois basta carregar em Abrir Messenger para desktop e está pronta a funcionar.

Conversas facilitadas no macOS e Windows

A interface é muito similar ao grafismo que o Facebook já usa para o seu Messenger noutras plataformas. Contudo, a app garante muito mais fluidez a todas as ações e liberta o consumo de gigas e gigas de memória RAM.

Esta oferece aos utilizadores a capacidade de acompanhar com mais facilidade as suas conversas em diferentes dispositivos, e suporta diversos recursos úteis do Messenger – incluindo o chat por vídeo em grupo.

Veja o novo Messenger Desktop em ação

Messenger Desktop Messenger comes to the big screen. Messenger desktop for MacOS and Windows is here. bit.ly/MessengerDesktop Publicado por Messenger em Quinta-feira, 2 de abril de 2020

Descarregue já a app da Microsoft Store ou Mac App Store.

Facebook Messenger para Desktop