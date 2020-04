Porsche vai responder ao Tesla Model Y com o seu Taycan Cross Turismo

A batalha no mercado dos elétricos de topo de gama tem a Tesla como o alvo, e algumas marcas na perseguição, entre elas está a Porsche. Como tal, depois do lançamento do SUV Tesla Model Y, o mercado aguarda a resposta da fabricante alemã. Segundo alguma imprensa germânica, o Porsche Taycan Cross Turismo será a resposta para “anular” a oferta americana. Este próximo carro elétrico da Porsche virá para competir no mercado dos SUV compactos.

Depois do sucesso dos modelos anteriores da Tesla, o Model Y tem as portas totalmente abertas. Será que a Porsche conseguirá pelo menos fazer alguma sombra?

O elétrico Porsche Taycan Cross Turismo é baseado na plataforma do Mission E semelhante ao elétrico de 4 portas Taycan. O elétrico desportivo foi apresentado pela primeira vez durante o Salão Automóvel de Genebra de 2018.

Desde então, o próximo carro elétrico evoluiu de um conceito para um veículo quase pronto para a produção. Muito recentemente, o concorrente do Tesla Model Y esteve em testes de inverno sem qualquer tipo de disfarce. Além disso, este também foi avistado a fazer testes em Nurburgring com o Taycan Turbo.

O que se sabe deste Porsche Taycan Cross Turismo?

Mesmo sem disfarce, o que passou cá para fora foi apenas alguma informação, mas não toda. Contudo, já se pode ter uma ideia. Por exemplo, em relação à gama de preços da Porsche Taycan Cross Turismo esta será muito superior à do Model Y. Apesar disso, a aposta irá gerar vários modelos de gama baixa que poderão encontrar uma forma de competir com o Model Y no futuro.

Sobre o aspeto do grande elétrico Cross Turismo, este tem um design mais longo e um pouco mais largo do que o Porsche Taycan. Também apresenta uma traseira com um enorme espaço de carga e uma maior altura em relação ao solo.

Ao modelo conhecido falta o tejadilho panorâmico do Mission E cross concept. Além disso, apresenta rodas do Porsche Taycan 4S, o mais barato. No que toca à parte dianteira de ambos os carros elétricos, estes são exatamente iguais, o que não é um ponto negativo. O Taycan é aerodinâmico e, apesar do que a classificação WLTP possa dizer, é também bastante eficiente.

Por falar em eficiência, tal como o Taycan, o Porsche Taycan Cross Turismo virá com uma bateria de iões de lítio de 90 kWh com 800v para um carregamento super-rápido. O Tesla Model Y, na sua especificação superior, aloja uma bateria de 74 kWh, o que dá ao SUV um alcance WLTP de 505 km.

Será mesmo um rival do Tesla Model Y?

Numa entrevista em 2018, o vice-presidente do programa de energia elétrica a bateria da Porsche, Stefan Weckbach, confirmou que o Concept Misson E teria um alcance de 483 km. Contudo, algumas dúvidas caíram sobre esta afirmação. Isto considerando os números de eficiência do Taycan, que tem a mesma bateria e é uma estrutura menor que o Sport Turismo.

Em termos de desempenho, o Porsche Taycan Cross Turismo irá de 0 a 100 km/h em cerca de 3,5 segundos – o que é semelhante aos números conseguidos pelo Model Y Performance (3,7 segundos). Também foi prometido que a versão de produção terá mais de 600 cv e um peso de 500 kg a menos do que a versão protótipo.

Porsche leva a sério e eletrificação dos seus carros

A Porsche tem vários veículos elétricos na forma de híbrido plug-in. No entanto, com o Porsche Taycan, a empresa deu um passo arrojado para entrar oficialmente no mercado de VE. A mudança provou ser também uma bênção para a Porsche. A Porsche Taycan recebeu várias críticas e já é mais rápida em termos de desempenho do que o seu arquirrival, o Tesla Model S.

Portanto, o próximo carro elétrico Taycan Cross Turismo parece ser um passo natural no caminho da Porsche para a eletrificação. E, provavelmente, também em direção a enormes lucros.

Por fim resta referir que a variante offroad do elétrico Porsche Taycan vai mesmo avançar ainda este ano. O anúncio foi feito, de forma oficial, pela marca de Estugarda, que, além de revelar o nome e data em que chegará o Porsche Taycan Cross Turismo, prometeu ainda a chegada de um novo Macan, em 2022.