Combustíveis: Último dia para aproveitar benefício do AUTOvoucher

Face ao aumento do preço dos combustíveis e do seu impacto no rendimento dos cidadãos e das famílias, o Governo decidiu atribuir um apoio financeiro ("AUTOvoucher") aos consumos em postos de abastecimento de combustíveis.

Esta medida termina hoje e se ainda não esgotou o benefício, poderá abastecer o seu veículo de combustível e receber o reembolso previsto no âmbito deste programa.

AUTOvoucher: aproveite o benefício de 20 euros

O AUTOvoucher foi lançado em novembro, estando previsto que durasse durante cinco meses, até março, contemplando um reembolso de 10 cêntimos por litro de combustível até ao limite mensal de 50 litros.

Sem exigir consumos mínimos, o reembolso do AUTOvoucher era pago a partir do primeiro abastecimento do mês, prevendo-se que o valor não gasto num determinado mês (cinco euros), acumulasse com o(s) do(s) mês(es) seguinte(s). No caso de um casal, pode e deve usufruir duas vezes do benefício. Se ainda não inscreveu, ainda o pode fazer aqui.

Perante a escalada do preço dos combustíveis, em especial após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Governo decidiu reforçar em março e abril o apoio por litro de 10 para 40 cêntimos, aumentando o reembolso mensal de cinco para 20 euros.

De acordo com as regras da medida, o reembolso de uma pessoa que tenha aderido em março, mas apenas tenha usado o benefício em abril, ascende a 40 euros.

Já para os aderentes no decorrer do mês de abril, o benefício total é de 20 euros, sendo hoje o último dia para comprar combustível e ainda ter direito ao apoio, caso este seja o primeiro abastecimento do mês. Na segunda-feira, arranca a nova descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP).

Os dados divulgados na passada sexta-feira pelo Ministério das Finanças indicam que o valor dos reembolsos aos consumidores através do AUTOvoucher atingiu já os 124,4 milhões de euros, com a medida registar atualmente 3.114.491 aderentes.