Apesar de ser uma empresa que aposta na qualidade nos seus vários processos de construção, a Tesla não se tem livrado de problemas. Estes nem sempre são resolvidos de forma voluntária, mas acabam pro ser tratados e eliminados.

Depois de vários casos de recolhas realizadas nos vários modelos, há um novo que está a afetar o Model 3 Performance. Foca-se no Track Mode e vai obrigar à intervenção em 63 mil carros elétricos da marca nos EUA e na China.

Novos problemas para a Tesla resolver

Os últimos meses têm mostrado que a Tesla tem de intervir por diversas vezes nos seus carros. São situações em que a marca americana se vê obrigada a corrigir situações que são descobertas com a utilização e que colocam os condutores e passageiros em perigo.

A forma de resolver estas situações são com as conhecidas recolhas dos carros, mas que neste caso ficam muito simples. A estrutura da Tesla, assente em grande parte em software, permite que com uma atualização remota as situações fiquem tratadas.

Model 3 tem problemas com a velocidade

É isso que agora está a acontecer com mais de 48 mil carros Model 3 Performance da marca. O Track Mode aplicado nestes carros não está a mostrar a unidade de velocidade (mph ou km/h). Como tal, esses carros elétricos não cumprem os requisitos das entidades federais dos EUA, no que toca ao "Control and Displays" e também na China.

Segunda a descrição da National Highway Traffic Safety Administration, os condutores podem não saber a que velocidade o carro viaja. Sem mostrar as unidades em mph ou km/h, o risco de acidente aumenta. A Tesla conta resolver o problema com uma simples atualização OTA, como fez em outras situações.

Tudo se resolverá com uma atualização

Sabe-se que estes carros estão balizados nas datas de produção entre 2018 e 2022 e que são exclusivos dos EUA e da China. No caso americano afeta 48 mil unidades e no caso da China, são 63 as viaturas afetadas.

Ao contrário de todas as restantes construtoras, a Tesla tem uma forma simples de resolver estas situações. Uma simples atualização de segurança, como muitas que fez no passado, irá corrigir todos os problemas e tornar estes Model 3 mais seguros.