Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

O meu computador não corre bem os jogos, o que fazer?

Boa tarde! Espero que se encontrem bem. Tenho algumas dúvidas. Tenho um computador fixo com as seguintes características: I5 7600

8 GB RAM

Nvidia 1060 3GB Acontece o seguinte, qualquer jogo que queira jogar tenho a sensação que se está a ''engasgar'' nos FPS ou melhor o jogo não é smooth? creio que seja assim o termo. Por exemplo: Jogo CSGO a 230/250 FPS mas não é um jogo ''bonito'' dá a sensação que trava, acontece isto com Valorant (180/200), Pubg (120 a 160),... por aí fora. (Tenho tudo no LOW) Jogo por exemplo no computador de um amigo que roda nos máximos 130 FPS os jogos e é smooth. Obrigado!

Resposta:

Geralmente é problema de drivers. Faz a desinstalação de raiz e volta a instalar.

Contudo, o que recomendo fazer é ligar o v-sync (opção geralmente disponível nas opção do jogo, mas não só), e assim o limite máximo de FPS será igual à taxa de atualização do monitor.

Supondo que o ecrã é de 60 Hz, não interessa que o PC seja capaz de processar 200 ou 1000 FPS, já que com essa opção ligada ele não irá gerar mais que 60 FPS.

De outra forma, ao processar dezenas de frames desnecessariamente, poderá estar a "omitir" ou a saltar alguns frames essenciais para garantir suavidade.

[Respondido por Hugo Cura]

Como posso obter as atualizações do Windows 10 sem ser no SO?

Boas amigos e muitos parabéns pela continuidade do bom trabalho que fazem. Usando os vossos conhecimentos, pretendia saber como posso obter as ultimas actualizações para o windows 10 sem ser no próprio sistema operativo, pois tenho alguns computadores que não conseguem fazer actualizações, dão sempre erro, não existe forma de descarregar direto o pacote e fazer as actualizações diretamente ? Obrigado e cumprimentos Orlando M

Resposta:

Orlando,

O facto do sistema operativo não conseguir fazer atualizações, por si só, não é um bom sinal. Algo está errado e talvez seja preferível perceber onde está o problema e corrigi-lo, do que colocar atualizações manualmente, onde com o passar do tempo isso se pode tornar impraticável, de onde podem começar a surgir problemas de segurança.

Em todo o caso, sim, é possível fazer download direto dos pacotes de atualização. Na página “Catálogo Microsoft Update” basta fazer pesquisa pelo nome de código do pacote de atualizações pretendido, e fazer o download:

Mesmo assim, se a instalação de determinado pacote estiver a falhar quando feita a partir do Windows Update, é provável que falhe da mesma forma quando feita manualmente. Por essa razão, reforço que é importante perceber e corrigir a origem desse problema.

[Respondido por Hugo Cura]

Windows 10 0u Windows 11, qual devo escolher para o meu PC?

​​Bom dia, A minha máquina está continuamente a pedir para fazer a atualização do Windows de 10 para 11. Como não sou grande expert em sistemas operativos gostaria de saber a vossa opinião. Vale a pena a atualizar ou é melhor manter-me no Windows 10? Conto com a vossa ajuda para saber o que fazer até porque não sei muito bem as grandes diferença e o que um tem a mais ou a menos que o outro. Cumprimentos Paulo Duarte Costa

Resposta:

Paulo,

A diferença entre o Windows 10 e 11 não é significativa. Há alguns pormenores que podem ser interessantes, mas geralmente o comum utilizador do Windows 10 não sente a necessidade do que a nova versão traz de novo.

Concretamente, e além da alteração do design da barra de tarefas / menu iniciar e do explorador do Windows, há agora a possibilidade de correr apps Android no Windows, há uma melhoria a transição entre ambientes de trabalho virtuais, surgiram agora os Widgets (uma espécie de evolução do que existia no Windows Vista), e tem melhorias a nível de controlo por ecrã tátil, pen e voz.

Pessoalmente, sem necessitar de nenhuma destas especificações em particular, fiz o update para o Windows 11 e não tenho nada de relevante (negativo) a apontar. Mas se tiver receio de se arrepender, não o faça, não ficará a perder muito.

[Respondido por Hugo Cura]

Preciso de ajuda para trazer o meu Samsung Galaxy S21 para a vida novamente

Pplware, Sobre o Samsung S21, posso ativar a garantia no local onde o comprei e tb para substituir o ecrã? Como posso aumentar o armazenamento do mesmo? Luís Matos

Resposta:

Luís,

Se for um representante autorizado, o que inclui as grandes superfícies, pode e deve fazer a ativação da garantia nesse local.

A sua parte oficial garantirá que a troca de todos os componentes, entre eles o ecrã, será feito com peças oficiais e por técnicos certificados.

Quanto ao aumento da capacidade de armazenamento, o normal seria a utilização de um cartão de memória para esse fim. Infelizmente, a Samsung optou por não incluir essa capacidade e isso impede de aumentar a capacidade de armazenamento.

[Respondido por Pedro Simões]

O Huawei Watch 3 Pro pode funcionar bem no iPhone?

Olá Pplware, Tenho uma dúvida que gostava que me esclarecessem. Vou fazer uma compra e preciso da vossa ajuda para não cometer um erro. Estou a pensar comprar um smartwatch Huawei GT 3 e queria saber se este é compatível com o iOS e o meu iPhone. Sei que poderia/deveria comprar um Apple Watch, mas gosto mais da forma deste smartwatch, que me parece mais próximo de um relógio clássico. Se este tiver tudo o que é esperado e funcionar bem, vou mesmo avançar com esta compra. Obrigado, Gil Martinho

Resposta:

Gil,

Todos os smartwatches da Huawei são compatíveis com os smartphones da Apple, desde que estes tenham instalado o iOS 9 ou superior.

Quanto às funcionalidades, e do que a Huawei revela, apenas não conseguirá fazer a transferência de mostradores pagos.

Não se pode esquecer que terá de ter instalada a app Saúde para assim conseguir ligar o smartwatch da Huawei ao iPhone. Esta pode ser encontrada neste link da App Store.

Quanto a funcionalidades, e mesmo tendo o Apple Watch uma maior integração, ficará certamente bem servido com essa proposta da Huawei. Algo único são os 14 dias de bateria que a marca promete para uma utilização normal.

[Respondido por Pedro Simões]

