A compra do Twitter por Elon Musk tem sido um dos temas principais nos últimos dias. Para além do próprio negócio e de todas as questões associadas, há agora a dúvida de como esta rede social será gerida no futuro, em especial no que toca a gerar rendimento.

Espera-se que surjam mudanças e o próprio Elon Musk já as prometeu. Agora há novos indícios que mostram que em breve o Twitter poderá passar a cobrar por funções básicas na rede social, para assim ter um maior retorno monetário.

Um dos maiores receios dos utilizadores do Twitter está nas mudanças que Elon Musk vai aplicar na sua nova rede social. Ao comprar este ativo, o homem forte da SpaceX e da Tesla terá poderes para ajustar o que entender e assim limitar ou controlar o que é disponibilizado.

Uma das promessas feitas está na forma como o Twitter irá gerar e gerir os seus lucros. Elon Musk quer aprimorar a gestão e eliminar o que entende ser excessivo, levando provavelmente a eliminar postos de trabalhos, a reduzir os prémios da direção e até dispensar o atual CEO da rede social.

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages