Internet está sob ataque e a Cloudflare repeliu 23 milhões de ataques DDoS em seis meses

A Cloudflare está a fazer soar o alarme sobre ataques DDoS com volume recorde na Internet. Em apenas seis meses, a empresa repeliu 23,2 milhões de ataques DDoS e registou um aumento drástico de 519% nos ataques mais violentos, aqueles que ultrapassaram 1 Tbps.

Ataques DDoS cada vez mais poderosos

Na conferência Black Hat, a Cloudflare apresentou a 25ª edição do seu Distributed Service Negation. Esta edição, agora publicada semestralmente, abrange o período de janeiro a junho de 2026. Em apenas seis meses, a Cloudflare frustrou 23,2 milhões de ataques contra a sua infraestrutura de rede, que gere o transporte de dados brutos entre máquinas, independentemente de sites ou aplicações.

Além disso, 29,64 triliões de pedidos maliciosos, direcionados diretamente para sites, foram bloqueados. Isto equivale a aproximadamente 5.343 ataques de rede por hora, ou 128.000 por dia. A Cloudflare volta a destacar o aumento dos ataques de hipervolume, ou seja, aqueles em que o tráfego ultrapassou 1 Tbps, ou 1 bilião de pacotes por segundo (Bpps). Esta unidade de medida avalia a quantidade de dados digitais trocados.

No contexto de um ataque de negação de serviço (DoS), corresponde ao volume de tráfego enviado para os servidores de um site. A Cloudflare registou 935 ataques de hipervolume no primeiro semestre do ano, com mais de 800 a ocorrerem no segundo trimestre, representando um aumento de mais de 500% em comparação com o primeiro trimestre. Os ataques de média dimensão também apresentaram um aumento.

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Os ataques com uma largura de banda entre 500 Gbps e 1 Tbps aumentaram 143%, enquanto os ataques entre 100 e 500 Gbps subiram 105%. No entanto, a grande maioria dos ataques permanece de potência moderada. Mais de 96% dos ataques de rede ficam abaixo dos 500 Mbps e 90,6% deles terminam em menos de dez minutos. Os hackers preferem ataques ultrarrápidos a operações prolongadas.

Em abril, a Cloudflare sofreu o maior número de ataques DDoS da sua história. Nesse mês, a Cloudflare intercetou 6,46 triliões de pedidos HTTP maliciosos. Posteriormente, o número de ataques diminuiu significativamente. Esta queda foi atribuída à operação internacional "PowerOFF", que teve como alvo os serviços de DDoS on-demand. Em abril, uma nova fase da operação europeia liderada pela Europol resultou na apreensão de 53 sites ilegais em 21 países.

Mais de 75.000 utilizadores destas plataformas de DDoS receberam alertas das autoridades. Esta ofensiva policial foi acompanhada por uma rápida diminuição dos ataques de DDoS, segundo a Cloudflare. Por fim, o relatório da Cloudflare revela ainda que os ataques de DDoS aumentaram durante grandes eventos, como os ataques israelitas e americanos contra o Irão e a cimeira da NATO em Ancara.