China exige que o Bing da Microsoft suspenda o recurso de sugestão automática

Quando falamos de motores de pesquisa, rapidamente nos lembramos do Google, que acaba por ser o mais popular de todos. No entanto existem muitos outros, que já são usados por uma parte significativa dos utilizadores. Um desses exemplos é o Bing da Microsoft.

Mas, de acordo com as mais recentes informações, a China está agora a exigir que o Bing suspenda o seu recurso de sugestão automática.

China exige suspensão da sugestão automática no Bing

Bing é o motor de pesquisa da Microsoft lançado no mês de junho de 2009. Embora não seja o serviço mais usado pelos internautas, o motor de pesquisa já consegue ter vários utilizadores fiéis.

Na China, por exemplo, o Bing é o único grande sistema de pesquisa estrangeiro disponível no país. Mas, segundo a Reuters, o serviço referiu que agora uma "agência relevante do governo" exigiu que a empresa suspendesse a sua função de sugestão automática na China por um período de 7 dias.

Esta suspensão é assim a segunda deste género que o Bing sofre desde dezembro. Para além disso acontece numa altura em que se está a assistir a uma repressão contínua de plataformas de tecnologia e algoritmos na capital de Pequim.

Os utilizadores já começaram a ver esta suspensão aplicada desde o passado sábado (19). Na versão do Bing chinês, o motor de pesquisa disse que:

O Bing é uma plataforma de pesquisa global e continua comprometido em respeitar o estado de direito e o direito dos utilizadores em aceder às informações.

Para já, o serviço da Microsoft ainda não especificou o motivo por detrás desta ordem de suspensão. A empresa também não respondeu aos pedidos de esclarecimento já enviados.

A Reuters avança que as empresas de tecnologia da China sofreram no ano passado uma repressão regulatória que impôs novas restrições em áreas desde o conteúdo até à privacidade do cliente. No mês de agosto, a principal reguladora cibernética de Pequim publicou alguns rascunhos com várias regras que ditam como é que as plataformas da Internet podem e não podem usar os algoritmos.

