Câmara da Figueira da Foz foi alvo de ataque informático

Há mais um grande ataque informático que aconteceu em Portugal. Desta vez foi à Câmara da Figueira da Foz e, segundo as informações, a generalidade dos serviços foram afetados.

Por agora estão em prática os trabalhos de reposição de dados. Um dos dois servidores que foram atacados já foi reposto.

Santana Lopes garantiu que os autores do ataque não exigiram resgate

Segundo revela o asbeiras.pt, o ataque também atingiu os equipamentos de armazenamento de ficheiros e programas informáticos, desconhecendo-se, por enquanto, se poderão ser recuperados.

Em declarações ao jornal, o presidente da autarquia, Santana Lopes, adiantou que o ataque informático “afetou a generalidade dos serviços da câmara”. O Departamento de Urbanismo e a Divisão de Contabilidade também foram afetados. O ataque aconteceu numa altura em que está a ser elaborado o Orçamento do Município para 2023. “Ainda não estamos em condições de dizer se os ficheiros infetados foram perdidos [ou se poderão ser recuperados]”, ressalvou.

Santana Lopes garantiu que os autores do ataque não exigiram resgate, não se tratando assim de um ataque cujo vetor é ransomware. Não obstante, afiançou que o executivo camarário acionou todos os procedimentos legais, ou seja, comunicou a ocorrência às autoridades.

Santana Lopes garantiu que o sistema informático do município cumpre os requisitos de cibersegurança. No entanto, como tem acontecido noutras instituições – incluindo militares – e empresas do país, os piratas acabam por encontrar formas de derrubar as barreiras de segurança informática.