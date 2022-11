A Samsung deu a conhecer há alguns dias os seus planos para o lançamento do Android 13 e da sua One UI 5 para os vários dispositivos. Começou pela linha de topo com os Galaxy S22 e agora está pronta para atualizar os modelos do ano passado.

Se tem um Samsung Galaxy S21 prepare-se para a atualização.

Série Galaxy S21 recebe Android 13

Depois de vermos a One UI 5, baseada em Android 13, chegar de forma estável à família Galaxy S22, eis que a Samsung está pronta para atualizar mais uma leva de smartphones.

A atualização tem o número de versão de firmware G99xBXXU5DVJC e é a versão estável da OneUI 5 para os modelos S21, S21+ e S21 Ultra.

A atualização parece estar já disponível em vários mercados europeus, incluindo Alemanha e Reino Unido. Portanto, não deverá tardar para chegar aos restantes utilizadores.

Esta nova versão da personalização do Android 13, a Samsung traz aos smartphones tudo o que a Google criou e isso somam-se muitas mais personalizações, nomeadamente nos widgets, nova interface de notificações e melhorias nos gestos. A segurança e a privacidade continuam a ser pilares deste sistema.

Os planos da Samsung

Outubro de 2022

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Novembro de 2022

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+.

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+.

Galaxy Quantum 3.

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Janeiro de 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Fevereiro de 2023