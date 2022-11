O tablet ganhou uma nova vida no mundo e, depois de uma quebra profunda nas vendas e no próprio investimento nestes gadgets, as marcas estão novamente a lançar as suas propostas. Para quem está à procura de um tablet para comprar nas promoções de novembro, trazemos duas novas propostas.

Venha conhecer os Lenovo Xiaoxin Pad 2022 e Blackview Tab 15. Destacamos ainda vários smartphones em promoção.

Tablet Blackview Tab 15

O Blackview Tab 15 é um tablet de 10,5" com resolução FullHD+, equipado com um processador Unisoc T610. Integra 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com possibilidade de expansão com cartão de memória até 1TB.

O tablet vem com Android 12 e uma interface de utilizador Doke OS_P3.0. Integra Wi-Fi ac, Bluetooth, sistema de geolocalização e ainda permite a colocação de um cartão SIM para ligações 4G.

Tem uma câmara frontal de 8 MP e uma traseira de 13 MP, com bateria de 8280 mAh.

O tablet Blackview Tab 15 está disponível em pré-venda por 160,99 € (IVA incluído), com código de desconto HKTAB15. A entrega deverá acontecer até ao final de novembro, sem custos alfandegários adicionais.

Tablet Lenovo Xiaoxin Pad 2022

O tablet Lenovo Xiaoxin Pad 2022 tem um processador Snapdragon 680 e ecrã de 10,6" com resolução de 2000x1200 píxeis. Vem também com 4 ou 6 GB de RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento (respetivamente). Suporta cartão microSD até 1TB.

Trata-se de um tablet Android na versão 12, com interface de utilizador ZUI 13.5. Integra Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, sistema de geolocalização (GPS) e tem jack de áudio de 3.5mm.

A câmara frontal de 8 MP e uma traseira de 8 MP, com bateria de 7700 mAh. A fabricante indica que esta bateria proporciona até 12 horas de reprodução de vídeo, 12 horas de navegação no browser, e até 15 horas de reprodução de música.

O Lenovo Xiaoxin Pad 2022 está disponível a partir de 145,99 € (IVA incluído) dependendo da versão, com o código de desconto HKXIAOXIN.

