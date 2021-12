Boeing quer construir o seu próximo avião no metaverso

A concretização do metaverso aproxima-se à medida que as empresas se vão inserindo e apostando nesse novo mundo paralelo. Desta vez, a Boeing anunciou que irá desenvolver um avião para a realidade digital.

A Web 3.0 está realmente a ganhar forma.

De acordo com a Reuters, a Boeing acaba de dar um passo importante na Web 3.0, com as operações e a exploração de serviços aéreos no mundo digital. Isto poderá concretizar-se num espaço de dois anos.

Apesar do plano, os críticos da Boeing mencionam os compromissos que empresa assumiu anteriormente, que visavam uma revolução digital. Contudo, aqueles que estão familiarizados com o projeto dizem que os objetivos gerais passam por melhorar a segurança e a qualidade.

Até 2022, a Boeing pretende lutar pela sua supremacia na engenharia da indústria, ao mesmo tempo que se prepara para um futuro programa aeronáutico, a surgir na próxima década. Esta aposta envolverá um investimento de 15 mil milhões de dólares.

Boeing quer estar no metaverso

A abordagem da Boeing tem como objetivo avançar sem se afastar de programas específicos ou de ferramentas. Tal como a sua concorrente europeia Airbus, a Boeing quer que os seus próximos aviões construam e misturem réplicas 3D dos chamados ‘gémeos digitais’ de protótipos de aviões físicos.

Então, anos após o início do serviço comercial dos novos modelos de avião da Boeing, o ‘gémeo digital’, unido por um ‘fio digital,’ fornecerá um trajeto rastreável, que garantirá informação sobre o avião nas várias fazes da sua vida.

A iniciativa da Boeing, assim como a da Airbus, acompanha a revolução digital que estamos a conhecer, com a adesão de várias outras empresas e fabricantes, como a Meta e a Ford, ao metaverso. Afinal, Guillaume Faury, CEO da Airbus, comprometeu-se anteriormente a “inventar novos sistemas de produção e aproveitar o poder dos dados”, por forma a otimizar o seu sistema industrial.

