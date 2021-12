TikTok chega ao mundo da restauração e haverá receitas virais

No segmento das redes sociais, o TikTok tem sido uma das que mais se tem destacado nos últimos anos. No entanto, a rede social quer agora expandir-se a novas áreas e a aposta parece ser no mundo da restauração.

O TikTok vai entrar no mundo da restauração e há receitas virais para a ementa.

A plataforma de vídeos curtos vai entrar no mundo dos restaurantes. Segundo as informações, foi estabelecida uma parceria com a Virtual Dining Concepts e os Estados Unidos serão o primeiro país a receber os restaurantes da plataforma de vídeos curtos.

Segundo revela o Bloomberg, a Virtual Dining Concepts é uma empresa que cria restaurantes virtuais, apenas com entregas, recorrendo a cozinhas "fantasma".Por sua vez, o TikTok tem planos para espalhar este conceito por várias cidades dos Estados Unidos e tudo começará já a partir de março de 2022.

Do que se sabe, estão planeados 300 restaurantes nos Estados Unidos no lançamento, mas que até ao final de 2022 o objetivo ultrapassa os mil restaurantes no país. Os TikTok Kitchen vão recorrer a algumas cadeias de restaurantes nos EUA, como o Buca di Beppo ou o Bertucci’s.

A TikTok revelou que dará a sua parte dos lucros do empreendimento aos criadores das receitas, bem como aos criadores de alimentos que surjam na plataforma. No entanto, o serviço não esclareceu como irá determinar os verdadeiros criadores dos pratos, isto porque um utilizador pode facilmente ter copiado a receita de outro.