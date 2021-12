Intel alerta que o metaverso não está tão próximo quanto a Meta faz parecer

O metaverso tem estado na boca da Internet e as recentes apostas de Mark Zuckerberg têm levado as pessoas a crer que o mundo virtual está muito próximo. No entanto, a Intel discorda e alerta que o metaverso exigirá um poder computacional mil vezes maior do que aquele atualmente disponível.

Para a empresa, as gigantes da tecnologia ainda têm um longo caminho pela frente até ao metaverso.

De acordo com o Hipertextual, a Intel mostrou-se interessada no desenvolvimento do metaverso, levado a cabo por empresas como a Meta e a Epic Games. Contudo, a empresa acredita que a criação de um mundo virtual paralelo à realidade exigirá um “grande poder computacional” e que não está tão próximo quanto as grandes empresas de tecnologia querem fazer parecer.

Embora Raja Koduri, vice-presidente sénior e chefe do Grupo de Sistemas Gráficos e Informática Acelerada da Intel, esteja entusiasmado com o conceito do metaverso - principalmente tendo em conta a dependência digital promovida pela pandemia -, não deixa de ser realista. Ou seja, sugere que o desenvolvimento do metaverso tem ainda um longo caminho pela frente.

Para a Intel, a tecnologia atual não chega para o metaverso

Como justificação para o seu ponto de vista, o executivo da Intel diz que o metaverso exigirá avatares, elementos detalhados, como vestuário, tons de pele realistas, e objetos 3D, bem como outros elementos apresentados em tempo real.

Então, apesar de saber que, hoje em dia, existem tecnologias capazes de concretizar isso, acredita que tais tarefas só são possíveis em pequena escala. Portanto, os sistemas não são ainda capazes de processar a quantidade de informação que um metaverso requer.

Imagine resolver este problema em grande escala, para centenas de milhões de utilizadores em simultâneo. Perceberão rapidamente que a nossa infraestrutura informática, de armazenamento e de redes não é, hoje, simplesmente suficiente para permitir esta visão.

Disse o executivo da Intel.

Segundo Raja Koduri, o metaverso exigirá que o hardware seja mil vezes mais eficiente. Todavia, exigirá também um melhoramento do desempenho do software. Ainda assim, a Intel tem estado aberta a oferecer soluções para que as empresas possam avançar com o desenvolvimento do seu mundo virtual.

