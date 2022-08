Banda larga: Portugal com preços no TOP 5 dos mais caros da UE

Segundo dados recentes, Portugal tem a sétima maior cobertura de internet de alta velocidade na UE. No entanto, no nosso país também são praticados preços elevados face a outros países da União Europeia.

De acordo com a ANACOM, os preços da banda larga em Portugal são os quintos mais caros da UE.

CE coloca Portugal nos grupos “dispendioso” ou “relativamente dispendioso”

Os preços da banda larga em Portugal são os quintos mais caros da União Europeia (UE), apenas atrás dos preços praticados na Bélgica, Croácia, Grécia e Dinamarca, segundo a Comissão Europeia (CE), que coloca Portugal nos grupos “dispendioso” ou “relativamente dispendioso” em todos os perfis de utilização de banda larga fixa considerados (13 perfis de utilização) e em todos os perfis de utilização convergentes (9 perfis de utilização), segundo revela a ANACOM.

Os preços da banda larga fixa isolada (single play) em Portugal encontravam-se entre 40% e 49% acima da média da UE, consoante a velocidade de download considerada.

Os preços da Internet móvel isolada eram entre 26% e 58% superiores à média da UE. A exceção era o perfil de utilização com 0,5 GB, cujo preço era 7% inferior à média. Portugal ocupava entre a 16.ª e a 26.ª posições do ranking da UE.

No que diz respeito aos perfis que incluem voz móvel e Internet no telemóvel, os preços praticados em Portugal eram inferiores à média da UE nos perfis de menor consumo, entre -30% e -1%. Nos restantes perfis, com pelo menos 5 GB de dados móveis, os preços praticados eram entre 3% e 75% superiores à média da UE. Portugal ocupava entre a 6.ª e a 23.ª posições do ranking da UE.

Portugal: 3 serviços subiram preços e 4 desceram

Em termos homólogos, verificaram-se 3 serviços/ofertas com aumentos de preços e 4 com diminuições. Destacam-se as seguintes variações de preços:

a mensalidade mínima da televisão por subscrição (TVS) aumentou 7,6%, devido à descontinuação das ofertas de TVS single play da NOS;

single play da NOS; a mensalidade mínima da banda larga fixa diminuiu 4,2%, devido à oferta da primeira mensalidade do serviço base da NOWO;

a mensalidade mínima do serviço telefónico móvel com Internet aumentou 43,8%, devido à eliminação da oferta da MEO (oferta Uzo) com uma mensalidade de cinco euros.

Em relação ao mês homólogo do ano anterior e por prestador, a MEO aumentou a mensalidade de dois serviços/ofertas e diminuiu a mensalidade de três serviços/ofertas (aumentou a mensalidade base das ofertas 4P suportadas em rede ADSL ou satélite em dois euros, mas passou a oferecer a primeira mensalidade em ofertas 4P e 5P).

Por sua vez, a NOS aumentou a mensalidade mínima de um serviço/oferta em relação ao mês homólogo do ano anterior, enquanto a NOWO diminuiu a mensalidade de um serviço/oferta (oferta da primeira mensalidade do serviço base de banda larga fixa single play).