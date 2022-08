Internet: Afinal como estamos de cobertura em Portugal?

Quando se fala em Internet é comum dizer-se que Portugal tem das melhores infraestruturas da Europa... e não é um rumor como muitos outros. As operadoras têm apostado em novos equipamentos e tecnologias e isso nota-se em quase todo o país.

Segundo dados recentes, Portugal tem a sétima maior cobertura de internet de alta velocidade na UE em 2021.

Portugal é quinto com mais conectividade em zonas pouco povoadas

De acordo com a Eurostat, Portugal era, em 2021, o sétimo Estado-membro da União Europeia (UE) com maior cobertura de internet de alta velocidade, num total de 90,5%, sendo também o quinto com mais conectividade em zonas pouco povoadas.

No ano passado, 70,2% das casas no espaço comunitário dispunham de cobertura de internet de alta velocidade, o que compara com 16% em 2013.

Por país, a cobertura de internet de alta velocidade foi maior, em 2021, em Malta (100%), Luxemburgo (96%), Dinamarca (95%), Espanha (94%), Letónia (90,7%) e Holanda (90,6%), seguindo-se Portugal (com 90,5%) em sétimo lugar.

O gabinete estatístico adianta que a conectividade da internet de alta velocidade também melhorou em áreas pouco povoadas na UE, já que, entre 2013 e 2021, a cobertura de residências nas zonas com baixa densidade populacional aumentou de 4% para 37% no espaço comunitário.

Malta teve novamente a maior cobertura de internet de alta velocidade em zonas pouco povoadas em 2021, seguindo-se o Luxemburgo, Dinamarca e Holanda (todos 79%), enquanto as menores percentagens se verificaram na Grécia (0%), República Checa (7%) e Finlândia (12%).

Portugal foi o quinto país da UE com maior conectividade em internet de alta velocidade em zonas de baixa densidade populacional no ano passado, com uma cobertura de 75,9%.

Em 2021, a Comissão Europeia estabeleceu como objetivo para 2030 alcançar uma conectividade de alta velocidade em todos os lares da UE e uma cobertura de 5G para todas as áreas povoadas.