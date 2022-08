Lançado há poucos dias, o Android 13 tem presentes algumas medidas de segurança novas e que querem aumentar a proteção dos utilizadores. Estas funcionam de forma silenciosa e discreta no smartphone dos utilizadores.

Num movimento que ninguém esperava, uma destas medidas de segurança está já a ser explorada por malware para roubar dados dos utilizadores. Durou assim pouco esta segurança que a Google e o Android 13 queriam propagar nos smartphones.

Este é um problema grave e mostra que o Android 13 tem algumas lacunas que precisam ser resolvidas com urgência pela Google. Do que foi revelado, afeta um componente essencial deste sistema e que muitos utilizadores usam de forma recorrente.

Em concreto, está presente nas opções de acessibilidade e na forma como o Android 13 permite que as apps acedam. Uma das novidades que esta versão trouxe foi um aumento dos limites impostos para que as apps possam aceder, bem como a forma como o fazem.

Malware authors are starting to bypass Android 13's new security restrictions around accessibility services. ThreatFabric's post doesn't go into detail on how the security feature works, but you can learn more from my article that originally detailed it: https://t.co/VCSg2QV0SO https://t.co/piQBJRo2uo