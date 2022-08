A segurança na Internet deve ser uma constante e por isso a Plex resolveu agora alertar os seus utilizadores para um novo problema. Esta plataforma de streaming sofreu uma falha de segurança e pede agora que todos alterem a password da conta.

Este é um problema grave, mas que não deverá ter levado a que dados sensíveis dos utilizadores tenham sido roubados. O problema está tratado, mas é essencial que seja reposta a segurança das contas dos utilizadores.

O Plex é a mais recente vítima de um problema de segurança na Internet, levando ao roubo dos dados. Foi o próprio serviço que alertou os seus utilizadores através de um email para esta situação, dando instruções claras para o procedimento a ser seguido.

Do que foi revelado, os dados dos utilizadores foram acedidos e roubados de dentro deste serviço, não estando comprometidos dados sensíveis. É certo que os atacantes tiveram acesso a email, usernames e passwords, embora estas últimas estejam encriptadas, estando por isso seguras.

Aw crap, I’m pwned in a @plex data breach. Again. I can’t do anything to *not* be in a breach like this (short of not using the service), but a @1Password generated random password and 2FA enabled makes this a mere inconvenience rather than a genuine risk. pic.twitter.com/XetB3IGUh3