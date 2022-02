As suas credenciais de acesso a serviços “andam” na Internet? Saiba já

Depois de vários anos de alertas, o mundo parece só agora estar a acordar para o mundo da cibersegurança. O número de ameaças e ataques tem aumentado significativamente, e nesse sentido nada melhor que nos precavermos.

Será que as suas credenciais de acesso a serviços digitais não estão disponíveis na internet?

A segurança informática tem vindo a ganhar uma enorme importância dentro da área própria informática. Os constantes ataques cibernéticos são cada vez mais e os impactos nas infraestruturas digitais representam problemas para toda a sociedade. Nesse sentido, a segurança tem de ser pensada desde a escolha de uma password até mecanismos que garantam a máxima proteção.

Site Have I been pwned diz-lhe se as suas credenciais estão na "lista negra"

O site “Have I been pwned” reúne informações de vários grandes ataques informáticos, permitindo aos utilizadores saber se os seus dados estão na "lista negra" na Internet.

Através da inserção do endereço de e-mail, o utilizador fica de imediato a saber se os seus dados estão presentes em alguma "breach", ou seja, resultado de um incidente onde os dados foram, sem intenção, expostos.

Caso os seus dados estejam nos leaks, deverá proceder de imediato à alteração da sua password. Mesmo que não estejam, tem aqui também uma boa oportunidade para o fazer, definido passwords fortes.

Através da uma análise de dados do National Cyber Security Centre, que contam com mais de 100.000 passwords pirateadas, o Dojo conseguiu categorizar aquelas que são as mais facilmente pirateadas. As 30 categorias abrangem palavras relacionadas com desporto, sinais de trânsito, animais, cores, entre outras - saber mais aqui.

