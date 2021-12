Uma das promessas do 5G são velocidades de acesso à Internet muito elevadas. Estas iriam surgir de forma natural, mostrando como a evolução para esta tecnologia seria benéfica. A verdade, como se concluiu agora pode ser diferente e a velocidade de acesso à Internet está a cair demasiado.

Com cada vez mais países a disponibilizarem as redes 5G, a velocidade média de cada país caiu drasticamente face ao ano de 2020 e isso é notório. O mais recente relatório da Ookla mostra isso e revela onde esta está a cair.

Cada vez mais redes 5G estão a chegar

Não tem sido simples o processo de implementação das redes 5G no planeta. Para além de questões legais com a Huawei, que liderou o seu desenvolvimento, e outras empresas, há uma questão permanente sobre a necessidade deste aumento de velocidade.

Ainda assim, as redes 5G são uma realidade e podem já ser usadas em muitos países, no qual Portugal está incluído. A mais recente avaliação da conhecida Ookla veio mostrar que este aumento de disponibilidade, na verdade, está a fazer abrandar a velocidade média de acesso à Internet.

Velocidade média está a cair de forma visível

Os números são claros e mostram que no caso do download estes valores decresceram face ao terceiro trimestre de 2020. Este teve um valor médio de 206,22 Mbps e no final de 2021 atingiu o valor de 166,13 Mbps, o que representa uma perda de 13%.

No sentido oposto, no upload para a Internet, a situação do 5G é ainda pior. No terceiro trimestre de 2020 atingiu uma velocidade média de 29,52 Mbps, tendo agora chegado a um valor de 21,08 Mbps. Mais uma vez há um abrandamento, que neste caso se cifra nos 39%.

Dados da Ookla mostram estes valores

As razões que a Ookla aponta para esta redução de velocidade no 5G é simples e lógica. Com o aumento das redes, cada vez mais utilizadores estão a começar a usar, o que abranda a velocidade. Ao mesmo tempo, há países e operadores mais lentos a chegar, o que tem o mesmo efeito de forma global.

Há ainda certamente muito para melhorar nesta tecnologia, em especial no que os operadores oferecem. Na maioria dos casos, e pode ser visto de forma clara em Portugal, a velocidade é limitada e estão bem longe dos valores prometidos para o 5G.