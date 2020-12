App StayAway Covid: “Problemas” não deviam estar já resolvidos?

Sim, deixou-se de falar da app StayAway Covid, numa altura em que é mais precisa que nunca! Os profissionais de saúde estão exaustos e muitos deles têm ainda de fazer “registo de contactos”. Esta podia ser uma tarefa “automatizada” com a ajuda da aplicação portuguesa de rastreio à COVID-19, mas não…

O ecossistema da app StayAway Covid continua com muitos problemas e ninguém os resolve!

De acordo com o Jornal de Notícias, das 232 mil pessoas que testaram positivo, houve apenas 1.955 que usaram a aplicação para sinalizar que estavam doentes. O facto pode ser justificado por não terem recebido o código para inserir na aplicação.

O jornal refere ainda que o SNS24 fez mais de 750 chamadas devido a notificações da StayAway Covid, a aplicação que usa os telemóveis para alertar os utilizadores de contactos de alto risco com pessoas infetadas.

App StayAway Covid: Números baixos… pouca ajuda

Tal como já tem vindo a ser referido há algum tempo, a falta de códigos para inserir na aplicação tem sido um dos maiores problemas.

Sem código não são desencadeados os alertas para as pessoas que estiveram em contacto com o infetado. Além disso, continua a existir pouca sensibilização para a utilização da app. As pessoas continuam com muitas dúvidas, com medos e acabam por não a instalar.

Atualmente, segundo os SPMS, 2 645 168 portugueses têm a Stayaway Covid instalada. Mas apenas 1955 introduziram o código, isto apesar de, desde o passado dia 1 de setembro, terem sido registados 232 463 casos positivos.

A aplicação móvel StayAway Covid, lançada no dia 01 de setembro, permite rastrear, de forma rápida e anónima e através da proximidade física entre ‘smartphones’, as redes de contágio por COVID-19, informando os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus.

De relembrar que…

A app STAYAWAY COVID é segura

Não são usadas informações do GPS

A app é de instalação voluntária

Não são identificados contactos, ou seja, os dados transmitidos pela app são completamente anónimos

Não há registo que a app tenha influência negativa na autonomia da bateria

A pessoa que está infetada pode decidir se quer alertar ou não outros utilizadores

Não é preciso qualquer tipo de registo

