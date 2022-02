Amazon Prime sobe o preço nos EUA de 119 para 139 dólares por ano

No final desta semana já tínhamos revelado os rumores que davam como muito provável o aumento do preço do serviço Prime da Amazon. E agora essas previsões apontadas pelos analistas tornaram-se de facto realidade, pelo menos nos EUA.

Segundo as informações, a empresa vai aumentar o preço do Prime no país norte-americano de 119 para 139 dólares anuais. Os novos membros vão pagar este novo valor após 18 de fevereiro deste ano, e quem já for membro verá este aumento ser aplicado no dia 25 de março.

Amazon Prime fica mais caro nos EUA

Recentemente ficou comprovado que a Amazon irá mesmo aumentar o preço do seu serviço de assinatura Prime. Para já, as informações indicam que a subida do valor vai afetar os assinantes dos Estados Unidos da América, mercado onde o serviço vai passar a custar de 119 para 139 dólares por ano. Por sua vez, a assinatura mensal no país vai aumentar de 12,99 dólares para 14,99 dólares.

A nova atualização de valor do serviço Amazon Prime começará a ser aplicada aos novos membros já a partir do dia 18 de fevereiro de 2022. Por sua vez, para os assinantes existentes, esse aumento de preço será integrado nas renovações do serviço, que acontecem a 25 de março deste ano.

Para já ainda não há informações sobre se esta medida vai ou não afetar os restantes países. No entanto, uma vez que a subida de valor estará relacionada com o aumento de custos de transportes, salários e logística, é de esperar que em breve a atualização de preço também chegue a outros mercados, nomeadamente a Portugal.

No entanto, os valores aplicados aos assinantes dos EUA é significativamente superior face aos aplicados na Europa. Lembramos que em Portugal, por exemplo, o Amazon Prime custa 36 euros anuais ou 3,99 euros por mês.

Esta é assim a primeira vez que a empresa aumenta o valor do serviço nos Estados Unidos desde 2018, quando passou de 99 para os ainda atuais 119 dólares por ano.

É cliente do Amazon Prime?