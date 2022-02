Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Porque não consigo usar o Java nos meus browsers?

Boa tarde, Tenho instalado no meu computador chrome, firefox e edge e não consigo aceder ao site: https://servicos.min-saude.pt/covid19/Login?ReturnUrl=%2fcovid19%3fctx%3d4&ctx=4 Em todos eles é solicitado a permissão do javascript. Sempre que entro nas definições tenho o java em modo permitido. Não sei o que fazer. Obrigado Hugo

Resposta:

Hugo,

Essa restrição é, naturalmente, um indicador de que algo está a bloquear a execução de código javascript, e não estará relacionado com os browsers.

Isso significa que, provavelmente, tem a funcionar uma ferramenta/suite de segurança que inibe a execução desse tipo de conteúdo, com a principal razão de melhorar a segurança, mas que naturalmente traz transtornos quando é imprescindível a sua execução para determinados sites.

Assim, o que deve fazer é desativar essa ferramenta de segurança temporariamente, para verificar se isso resolve o problema. Se sim, então procure como adicionar esse site como uma exceção confiável, para que no futuro não tenha mais preocupações.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo instalar o Windows 11 no meu PC?

Exmos Srs. Sou um leitor assíduo do Pplware via telemóvel porque o vosso programa deixou de funcionar no meu PC, assim como a ColorNote que embora esteja na Microsoft Store intala-se mas não funciona no Windows 10. Não sei se me podem ajudar com a informação seguinte: Tenho um ASUS mod.T303UA processador Intel Core i7-6500 CPU 2.50 sistema 64 bite e RAM 16GB com Windows 10 home. Nas actualizações tem desde o início do W11 a informação "este PC não cumpre actualmente os requisitos mínimos para executar o W11". Por esta informação depreendo que virá a poder executar o Windows 11. O meu pedido é: há alguma ideia para quando a Microsoft disponibilizará uma versão para esta máquina? Há alguma informação que a Microsoft não deixará estas boas máquinas "esquecidas". Antecipadamente agradecido pelos vossos comentários. Melhores cumprimentos Cipriano Simões

Resposta:

Cipriano,

O Windows 11 trouxe várias restrições para a sua instalação, exigindo agora mais recursos a pensar principalmente na segurança do utilizador.

Concretamente, os requisitos são:

Ter um dos CPUs suportados, incluindo 2 ou mais núcleos e velocidade de relógio superior a 1 GHz

Suporte para início seguro

Tecnologia TPM 2.0

Mínimo de 4 GB de RAM

Mínimo de 64 GB de armazenamento

No seu caso, o requisito que falha é precisamente o seu processador Intel Core i7-6500, que não consta da lista de CPUs suportados:

A solução fidedigna e segura passa por, naturalmente, fazer um upgrade ao CPU e colocar um que seja oficialmente suportado.

É natural que, entretanto, surjam formas de passar por cima desse tipo de restrições, simplesmente porque, e falando no seu caso, esse CPU tem capacidades que chegam e sobram para executar o Windows 11, sendo até superior a vários listados, mas de facto os requisitos técnicos de segurança não estão abrangidos.

Concluindo, talvez seja melhor aguardar algum tempo até que surjam métodos seguros, ou até oficiais, para instalar o Windows 11 em hardware que, por enquanto, ainda não é suportado.

[Respondido por Pedro Simões]

As licenças do Windows 11 são 100% genuínas e legais?

Boa tarde, tenho uma dúvida acerca das licenças do Windows da goodoffer que vocês publicam no vosso site e no Facebook, gostaria de saber se as mesmas podem ser utilizadas numa empresa e se elas são 100% genuinas e legais? Desde já muito obrigado se me puderem ajudar Cumprimentos

Resposta:

Mário,

Antes de tudo, permita-nos esclarecer que o Pplware é um site de notícias, dicas, análises, apresentações e divulgação de produtos, entre outros, num amplo espectro de conteúdos.

Pelos motivos óbvios, informamos que o Pplware é totalmente alheio à venda ou disposição comercial de quaisquer serviços e ou plataformas apresentadas em todo o nosso site, caso contrário, e a título de exemplo, teríamos de responder entre muitas outras coisas, por marcas como a Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei, Oppo, Sony, Google, Facebook, e muitas outras que apresentamos, pelo que consideramos que todas as questões que lhe surjam a este respeito deverão ser levantadas diretamente com as marcas e/ou serviços em concreto.

Recomendamos, então, que considere colocar a sua questão diretamente a essa entidade.

[Respondido por Hugo Cura]

Qual a melhor marca de smartwatches do mercado?

Olá, quais as top5 marcas de smartwatch de confiança que se podem aconselhar? Obrigado! Nuno Varela

Resposta:

Nuno,

Essa é uma questão vaga, já que não refere o tipo de utilização que pretende dar ao smartwatch, o sistema operativo do smartphone a que vai ser ligado, nem o orçamento disponível.

A 5 marcas de maior confiança poderão passar por Samsung, Apple, Huawei, Amazfit e Fitbit. Em casa marca, existem vários modelos, para vários “bolsos” e vários propósitos. Por essa razão, não lhe dou qualquer sugestão de modelo específico.

Nas páginas oficiais de qualquer um dos fabricantes, encontrará informação detalhada que o poderá ajudar na escolha do smartwatch mais indicado.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque será que é tão lenta a minha impressora?

Boa noite. Preciso da vossa ajuda... Tenho uma impressora multifunções HP Envy 5010, que está a imprimir tão devagar que cronometrei a ultima página que imprimi ( uma página de texto normalissima) e demorou 15 minutos... Alguma ideia do porquê? Rui Cruz

Resposta:

Rui,

Após algumas pesquisas acerca desse tipo de problema, que afinal é mais comum do que pensava, verifiquei que geralmente existem duas razões para que tal aconteça:

se o transportador dos tinteiros+cabeças fizer movimentos pausados (pausas de 10 a 15 segundos), poderá indicar que um dos tinteiros está com problemas. Para perceber qual é, remova por exemplo o tinteiro preto e volte a imprimir, para verificar se normalizou. O mesmo para o tinteiro de cores.

se o transportador se mover sem paragens, mas a página demorar imenso tempo a ser impressa, então provavelmente está escolhido um modo de impressão fotográfico de alta qualidade, que mesmo com um texto normalíssimo, a impressão é mesmo muito lenta. A solução passa por mudar o modo de impressão nas preferências da impressora e guardar como pré definido.

Se nenhum dos casos se confirmar, então a solução poderá passar por reinstalar os drivers, sendo que deve sempre dar preferência aos drivers existentes na página da HP.

[Respondido por Hugo Cura]

Como fazer se não posso instalar o Windows 11?

Amigo Pedro Simões A minha Questão que enviei para o Consultório é muito simples. Simplesmente dar-me uma informação sobre (1) Processador para poder instalar o windows 11. Porque segundo informação da MICROSFT só preciso de um (1) processador e (uma) placa gráfica para instalar o windows 11. Baseado nas informações que os vossos serviços informáticos publicam semanalmente aos utentes. Gostaria se tivessem conhecimento uma informação sobre o produto a utilizar. Com os Cumprimentos Mateus Guimarães

Resposta:

Mateus,

O facto de a Microsoft referir que para correr o Windows 11 precisar de “1 gigahertz (GHz) ou superior com 2 ou mais núcleos num processador compatível de 64 bits ou SoC” não diz na verdade tudo.

Existem limitações nos processadores suportados, tendo sido deixado de fora alguns que são muito recentes.

Assim, ficou de fora a sétima geração dos processadores da Intel e anteriores, bem como as família AMD Ryzen 1000 e anteriores.

Assim, deverá ter um processador que se encaixe nestas especificações. Alertamos que trocar este elemento pode parecer simples de realizar, mas pode trazer problemas pois pode obrigar a trocar também a motherboard e outros elementos.

Tenha ainda presente que deverá ter suporte na board para TPM 2.0 e outros requisitos.

Pode ver neste link da Microsoft os requisitos que tem de cumprir para ter suporte e acesso ao Windows 11.

Em concreto, e para os processadores, a Microsoft apresentou ainda mais informação útil, que pode consultar nesta publicação.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.