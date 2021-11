5G: MEO com tarifário anual de “apenas” 30 euros

O 5G está prestes a ser uma realidade em Portugal para os clientes finais. Depois de mais de 200 dias de leilão e da aprovação da atribuição de direitos de utilização de frequências do leilão 5G, está quase tudo pronto para começarmos a ter rede 5G nos nossos dispositivos.

A operadora MEO tem já um tarifário e está em saldos! Quem quiser usufruir, terá de pagar apenas 30 euros por ano, em vez dos 60 euros.

Tarifário da MEO está com desconto...

O leilão da rede 5G já terminou! Depois de 200 dias, a fase de licitação principal chegou finalmente ao fim. O montante total atingido ascende a 566,802 milhões de euros e os 58 lotes em disputa foram atribuídos a seis operadores: Nos, Meo, Vodafone, Nowo, Dense Air e Dixarobil. O 5G permitirá velocidades 10x mais rápidas que o 4G usando a mesma quantidade de dados.

No site da MEO encontramos já um tarifário interessante, por "apenas" 30 euros. Para aderir a este tarifário, tal como é referido no site, basta que envie uma SMS do telemóvel 5G MEO para 12355 com o texto 5GMAX. Depois é só seguir as instruções para concluir a adesão. Obviamente que este é um tarifário a adicionar ao existente do cliente.

Com o 5G é garantida maior velocidade nas comunicações! Downloads em segundos, jogar com os amigos sem atrasos, streaming sem esperas. Tudo isto e muito mais em qualquer ​lugar. A rede de quinta geração responde em milissegundos e vai abrir novos mundos.

Esta é uma rede capaz de entregar internet e voz com qualidade mesmo nas zonas e situações mais congestionadas. Porque partil​har não escolhe​ horas, nem lugar.