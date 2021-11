Black Friday: Não se deixe enganar com as “grandes promoções”, use este comparador

Com a chegada da Black Friday e de muitos outros temas para promoções e descontos, é importante estar alerta para não cair num mau negócio ou mesmo numa fraude. São bem conhecidos os casos de lojas que aumentam os preços de determinados produtos, para depois lhes aplicar um grande desconto, acabando por ficar ao mesmo preço que estava a ser vendido antes da promoção e para um consumidor mais desatento os muitos % de desconto podem ser apelativos.

Para que não se deixe enganar nesta época de grande consumo, há um comparador que o pode ajudar a fazer boas compras.

Todos os anos, em época de Black Friday, chegam a público notícias de lojas que deliberadamente colocam um produto com um preço mais elevado para lhe poder aplicar um desconto imperdível. No entanto, na verdade, o produto está a ser vendido exatamente ao mesmo preço que estava antes da promoção ou até acima.

Outro caso, são os preços que vão subindo lentamente, para chegarem à Black Friday e poderem receber o desconto sem dar tanto nas vistas.

Ainda assim, esta época compensa muito para fazer compras a bons preços, só é preciso estar atento. Por isso, se vai fazer as suas compras de Black Friday online ou em loja física, antes de comprar, tenha a certeza de que está a fazer um bom negócio.

Black Friday - Compare antes de comprar

A entidade de defesa do consumidor, a DECO, disponibiliza um portal onde o utilizador pode colocar o link de uma loja online ou o nome da loja e do produto e informar-se sobre a evolução dos preços.

Neste exemplo pegámos numa loja aleatória com um produto em promoção e colocámos no portal. O comparador diz-nos que a compra, face ao histórico de preços da loja, é boa. Além disso, apresenta uma lista de todas as lojas que têm também o produto à venda, e os respetivos preços atuais. Assim, se nessa lista encontrar uma promoção mais atrativa é de aproveitar.

Neste tipo de compras é importante ter em atenção que não é só o preço que importa. Depois de escolher a melhor promoção considere fatores como os custos de envio, o tempo de entrega previsto e ainda os prazos para troca ou devolução (neste caso, principalmente, se estiver a comprar já os presentes de natal).