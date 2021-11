Imagine abrir o seu smartphone e começar a usar a sua app de mensagens favorita para comunicar com os seus contactos. Estes recebem as suas mensagens e respondem-lhe sem se preocuparem se estão ou não na mesma rede e no mesmo serviço.

Este é um cenário que parece difícil, mas que a União Europeia quer que seja uma realidade em breve. Esta é uma nova posição que a Europa quer impor aos serviços e às empresas por trás das plataformas de comunicação. Apple, Google, Facebook… será que concordarão?

A União Europeia está a preparar um conjunto de medidas que quer implementar e que visam monitorizar e impedir abusos por parte das grandes empresas tecnológicas. Estas tendem a criar as suas regras e a agir da forma como querem, algo que não tem espaço na Europa.

É neste contexto que nasceu o Digital Markets Act, um conjunto de medidas que vão regulamentar parte o mercado digital no espaço europeu. Estas foram agora aprovadas de forma esmagadora, esperando apenas a votação na sessão plenária do Parlamento, em dezembro.

Das várias medidas presentes, como a questão das lojas de apps ou a publicidade dirigida, há uma outra que se está a destacar. Surgiu numa das revisões recentes e quer garantir que todos os serviços de mensagens conseguem conversar entre si.

Sem definir qualquer protocolo específico, a União Europeia espera que as empresas e os diferentes serviços possam chegar a um acordo. Será apenas com a utilização de um protocolo aberto e comum que os serviços de mensagens vão conseguir conversar uns com os outros.

Para a União Europeia este será um processo simples, e que tecnicamente, não é complicado. Apenas vai precisar de um protocolo para enviar e receber mensagens, um padrão para tornar as redes interligadas e interoperáveis. Esta será uma vitória e até Margrethe Vestager já publicou no Twitter uma mensagem a congratular-se com esta vitória.