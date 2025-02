Versão gratuita do Google Gemini permite agora fazer upload de ficheiros

A Google decidiu intensificar a sua concorrência com o ChatGPT e disponibilizou gratuitamente uma funcionalidade até agora exclusiva da versão paga do Gemini. A partir de agora, os utilizadores do Gemini podem fazer upload e analisar ficheiros sem qualquer custo adicional!

Google dá passo gigante

A análise de ficheiros deixou de ser exclusiva do plano Gemini Advanced e está a ser gradualmente disponibilizada a todos os utilizadores da versão gratuita. O lançamento está a decorrer de forma faseada e, quando estiver disponível na sua conta, a app notificá-lo-á sobre a nova funcionalidade através de um pop-up.

Como funciona a análise de ficheiros no Gemini

A utilização desta ferramenta é simples. Se tiver uma conta Google, basta aceder ao Gemini e clicar no ícone "+" localizado no canto inferior esquerdo. Aqui, encontrará duas novas opções para carregar documentos:

Ficheiros : possibilita o envio de documentos guardados no dispositivo, seja um smarphone ou um computador.

: possibilita o envio de documentos guardados no dispositivo, seja um smarphone ou um computador. Drive: permite dar upload de ficheiros diretamente a partir da sua conta Google Drive.

O Gemini é compatível com uma grande variedade de ficheiros, incluindo:

Texto simples : TXT

: TXT Documentos : DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX, além dos criados no Google Docs

: DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX, além dos criados no Google Docs Ficheiros de dados : CSV, TSV

: CSV, TSV Folhas de cálculo : XLS, XLSX e ficheiros criados no Google Sheets

: XLS, XLSX e ficheiros criados no Google Sheets Linguagens: C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL, HTML

O que é que o Gemini pode fazer com os seus ficheiros?

Esta funcionalidade permite que o chatbot interprete documentos, resuma conteúdos, crie relatórios detalhados ou até elabore gráficos com base nos dados fornecidos. Até agora, esta era uma das vantagens do ChatGPT na sua versão gratuita, tornando o Gemini uma opção menos apelativa para muitos utilizadores. Com esta mudança, a Google dá um passo importante para nivelar a concorrência.

Outra grande vantagem é a capacidade de compreender não apenas o texto, mas também elementos visuais dos documentos, identificando padrões e detalhes minuciosos que podem passar despercebidos numa análise manual.

Há limites para esta funcionalidade?

A Google ainda não especificou as restrições exatas da versão gratuita. No plano Gemini Advanced, o upload e análise de ficheiros estavam limitados a 1 milhão de tokens, o equivalente a cerca de 1500 páginas de texto ou 30.000 linhas de código.

Agora que a funcionalidade foi disponibilizada sem custos, é provável que haja uma redução nesse limite, mas ainda não há informações concretas sobre até que ponto essa capacidade foi ajustada.

