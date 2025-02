“Rótulos das bebidas alcoólicas devem alertar para o risco de cancro”, diz OMS

Numa medida que considera ser "simples e pouco dispendiosa", a Organização Mundial da Saúde (OMS) quer que as bebidas alcoólicas tenham rótulos de advertência de saúde bem visíveis. O objetivo passa por aumentar a sensibilização para o facto de o consumo de álcool poder provocar cancro.

Conduzido pela OMS, abrangendo 14 países da região europeia, um novo estudo revelou uma lacuna em termos de sensibilização relativamente ao impacto do álcool na saúde: "apenas 15% dos inquiridos sabiam que o álcool causa cancro da mama e apenas 39% estavam cientes da sua ligação ao cancro do cólon".

Conforme partilhado, estes cancros representam a maior proporção de cancros relacionados com o álcool na União Europeia (UE) entre as mulheres (cancro da mama) e os homens (cancro do cólon).

Por isso, a OMS defende que "é essencial que as bebidas alcoólicas ostentem rótulos de advertência de saúde bem visíveis para aumentar a sensibilização para o facto de o consumo de álcool poder provocar cancro".

OMS quer rótulos bem visíveis sobre impacto das bebidas alcoólicas na saúde

Esta medida, que considera "simples e pouco dispendiosa", pode dar aos consumidores a possibilidade de fazerem escolhas informadas que podem ajudar a reduzir os efeitos nocivos do álcool.

Afinal, dados indicam que o álcool é responsável por cerca de 800.000 mortes por ano na Região Europeia da OMS, onde se encontram os maiores consumidores de álcool do mundo.

Além disso, muitos países da região ainda não registaram progressos significativos na aplicação de políticas de redução dos efeitos nocivos do álcool, e, apesar de o cancro ser a principal causa de morte atribuível ao álcool, na UE, "a sensibilização do público para a relação entre o álcool e o cancro continua a ser alarmantemente baixa".

Rótulos de advertência claros e bem visíveis sobre o álcool, que incluam uma advertência específica sobre o cancro, são uma pedra angular do direito à saúde, pois permitem que as pessoas disponham de informações vitais para fazerem escolhas informadas sobre os danos que os produtos alcoólicos podem causar.

Partilhou Hans Henri P. Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, acrescentando que "fornecer esta informação não retira nada aos consumidores, pelo contrário, arma-os com conhecimento, e o conhecimento é poder".

Atualmente, os rótulos de advertência sobre a saúde do álcool só estão implementados em três dos 27 países da UE e em apenas 13 dos 53 Estados-membros da Região Europeia da OMS, deixando os consumidores sem consciência dos riscos que enfrentam.

Após as conclusões do estudo, a OMS enumera algumas recomendações políticas, numa publicação oficial:

Rotulagem obrigatória:

Os países devem impor rótulos de advertência sanitária nos produtos alcoólicos, em vez de confiarem na autorregulação dos produtores de álcool, uma vez que estes podem optar por uma colocação discreta e mensagens ambíguas.

Rótulos de advertência sanitária bem visíveis:

Os produtos alcoólicos devem apresentar advertências de saúde claras e proeminentes, apenas em formato de texto ou combinadas com pictogramas para maximizar o alcance.

Advertências relativas ao cancro:

Os rótulos com advertências relativas ao cancro têm mais probabilidades de desencadear conversas sobre os riscos do álcool e de desencorajar o consumo, em comparação com outros tipos de mensagens sobre saúde.