Desinformação do Pentágono tem levado os americanos a acreditar em OVNIs, diz relatório

Os objetos voadores não identificados (OVNIs) têm sido tema de debate desde há vários anos, com os Estados Unidos, e em particular o Pentágono, a desempenharem um importante papel na sua investigação. Entretanto, um novo artigo indica que o Departamento de Defesa norte-americano tem sido responsável por criar e fomentar a mitologia destes potenciais extraterrestres.

O The Wall Street Journal publicou a primeira parte de uma série de duas que investiga as formas como o Departamento de Defesa norte-americano tem sido responsável por alimentar a ideia da potencial existência de OVNIs.

Conforme está a ser replicado em vários órgãos de comunicação social, o artigo mostra que, em vários momentos ao longo dos anos, o Governo dos Estados Unidos espalhou propositadamente desinformação sobre OVNIs, num esforço para fazer os americanos acreditarem em potenciais extraterrestres.

A conclusão é resultado de uma investigação interna conduzida por Sean Kirkpatrick, chefe do All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), que foi criado especificamente dentro do Pentágono para investigar avistamentos de OVNIs.

Ao jornal, Kirkpatrick contou ter encontrado provas de que o governo "fabricou provas de tecnologia alienígena", num esforço para desviar a atenção dos programas de armas reais que estão a ser realizados em segredo.

As descobertas, que o The Wall Street Journal descreve como uma "reviravolta impressionante na história da obsessão cultural americana por OVNIs", vão ao encontro do que muitos críticos vêm reforçando: o mito dos OVNIs surgiu de uma campanha de desinformação criada por oficiais de defesa obscuros, com o objetivo de ocultar segredos terrestres sobre a comunidade de segurança nacional dos Estados Unidos.

Em 2014, Mark Pilkington lançou um documentário, onde defendia que o governo usou especialistas em desinformação para mentir aos americanos e, assim, esconder as suas atividades secretas.

Entretanto, mais de 10 anos depois, o The Wall Street Journal aprofunda a temática e descobre uma série de incidentes estranhos, que reforçam que a desinformação criada pelos Estados Unidos tem levado os americanos a acreditar sobre a existência de OVNIs.