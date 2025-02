Sobreviver a um tornado com Storm Burst: Tornado Alley

Os estúdios Breaking Dimensions, sediados em Edmonton no Canadá, encontram-se a preparar o lançamento do seu jogo Storm Burst: Tornado Alley. Um titulo que simula o pânico que se sente quando uma das principais forças da natureza se aproxima: um tornado.

Os estúdios canadianos, Breaking Dimensions, em colaboração com a editora Polygon Dust, anunciaram recentemente que o seu jogo de sobrevivência em primeira pessoa (frst person surviival), Storm Burst: Tornado Alley, já tem data de lançamento: 19 de fevereiro no Steam PC.

A equipa de desenvolvimento traz ao mercado com este titulo, uma mistura de experiência de trabalho em jogos com grandes orçamentos (AAA) com a experiência mais crua, urgente e imaginativa (talvez) de desenvolvimentos indie. Isto pois, os elementos da equipa têm uma experiência vasta, tendo trabalhado numa grande diversidade de jogos, incluindo títulos de terror Slender: The Arrival e Oakwood. Em Storm Burst, os jogadores são lançados numa verdadeira corrida contra o tempo na tentativa de sobreviver contra uma das ameaças mais terríveis da natureza: um tornado que se aproxima.

Storm Burst: Tornado Alley é uma experiência de sobrevivência, planeada para um jogador, que coloca os jogadores contra as forças da natureza. O jogador terá como função a de salvar a sua quinta dum tornado que se aproxima.

Há muito a fazer, a acautelar e a proteger e o jogador terá de percorrer a sua fazenda de forma a planear as melhores formas de garantir que a mesma ainda se encontrará de pé quando o tornado passar. É o seu sustento e sua vida que estão em jogo.

Storm Burst: Tornado Alley apresenta um sistema de objetivos que têm de ser completados de forma a assegurar a segurança dos seus pertences. Terá de completar o máximo de objetivos antes de se deslocar para o abrigo contra tempestades e... antes que seja tarde demais. O tempo é curto e há muito a fazer.

Desligar perigosas linhas de energia e gás, fechar os poços de gás, libertar os seus animais, proteger a sua casa e muito mais será necessário fazer e... rapidamente.

Proteja sua fazenda, sobreviva à tempestade.

O jogo vai ser lançado a 19 de fevereiro para PC, via Steam.