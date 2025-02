E Porque Hoje é Sexta

Durante a aula de ciências, a professora diz:

- Anotem o trabalho de casa, crianças: vocês vão ter de pesquisar o habitat natural das 70 espécies de animais que estão na página 20. Também vão ter de dizer qual o país de origem de cada animal, quais os seus predadores, as suas presas, os seus costumes e fazer uma redação sobre cada um.

E continuou:

- Falando em animais, Marta, o que dão as ovelhas?

- Lã, professora.

- Muito bem!

- Pedrinho, o que dão as galinhas?

- Ovos, professora.

- Parabéns! Joãozinho, o que dão as vacas?

- Trabalhos de casa.