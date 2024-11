Sam Altman confirma: GPT-5 não será lançado este ano…

O CEO da OpenAI, Sam Altman, esclareceu recentemente que o GPT-5 não será lançado em 2024, moderando as expectativas para o próximo grande modelo de IA da empresa. Altman abordou este assunto numa sessão Ask Me Anything (AMA) no Reddit, onde respondeu com franqueza a perguntas sobre os próximos avanços nos modelos da OpenAI.

Modelo GPT-5 não deverá chegar este ano

Quando questionado diretamente sobre uma data de lançamento para o "ChatGPT-5 ou equivalente" e quaisquer possíveis atualizações de funcionalidades, Altman teve o cuidado de gerir a especulação:

Temos lançamentos muito bons alinhados para o final do ano, embora nada a que vamos chamar GPT-5.

A sua resposta sugere que, apesar de estarem previstas atualizações significativas para 2024, o tão aguardado título "GPT-5" poderá ainda não fazer parte desses lançamentos.

OpenAI está focada noutros modelos

Além dos atrasos relacionados ao desenvolvimento do GPT-5, Altman explicou que o foco atual da OpenAI está no lançamento de modelos como o recente "o1".

Todos estes modelos tornaram-se bastante complexos e não podemos lançar tantas coisas em paralelo como gostaríamos. Também enfrentamos muitos constrangimentos e decisões difíceis sobre como afetar a nossa capacidade de computação a muitas ideias importantes.

Afirmou Altman. Estas observações apontam para a complexidade do desenvolvimento de modelos de IA da próxima geração e para os desafios associados ao equilíbrio dos recursos computacionais.

Anteriormente, Altman descreveu as aspirações da OpenAI em fornecer um modelo que ultrapassa largamente o GPT-4, dando a entender que esta futura IA poderia fazer com que o GPT-4 parecesse fraco em comparação. Embora Altman tenha ocasionalmente se referido a esse modelo hipotético como "GPT-5", enfatizou repetidamente que esse nome é provisório.

A especulação foi ainda mais alimentada por relatórios sobre um novo modelo possivelmente intitulado "Orion", com lançamento previsto para dezembro. O relatório sugeria que o Orion poderia ser o sucessor direto do GPT-4.

Ao contrário dos modelos anteriores, pode não ser inicialmente integrado no ChatGPT, e a OpenAI ainda não determinou se "GPT-5" seria a sua designação oficial. Altman abordou essa especulação diretamente no X, descartando a história como "notícias falsas fora de controlo".

O AMA também cobriu outros tópicos importantes. Altman partilhou o seu otimismo sobre a possibilidade de alcançar a inteligência artificial geral (AGI, originalmente) utilizando o hardware atual, dando a entender os objetivos ambiciosos da OpenAI para ultrapassar os limites da tecnologia de IA.

Embora o GPT-5 possa não chegar tão cedo como alguns esperavam, é evidente que a OpenAI está a preparar-se para inovações transformadoras no próximo ano, sugerindo que, mesmo sem o GPT-5, virão avanços enormes.

