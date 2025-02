OpenAI responde ao DeepSeek e disponibiliza a poderosa versão o3 para todos

A luta pelo domínio da Inteligência Artificial está ao rubro. Se a OpenAI dominava, a chinesa DeepSeek veio abanar o pódio. Contudo, a OpenAI tem na manga um trunfo poderoso, a sua versão o3... agora disponível para todos.

o3 tem a capacidade de “pensar” antes de gerar respostas

o3, a nova geração de modelos de inteligência artificial da OpenAI, já é uma realidade ao alcance de todos os utilizadores. A empresa deu mais um passo na evolução dos seus sistemas com o lançamento do o3-mini, um modelo otimizado que introduz melhorias-chave em raciocínio, eficiência e segurança. Mas, para além dos avanços técnicos, este lançamento marca um ponto de viragem: pela primeira vez, um modelo com capacidades avançadas de raciocínio está disponível gratuitamente no ChatGPT.

O desenvolvimento do o3-mini resulta da evolução do modelo OpenAI o1 até à família o3, anunciada em dezembro passado.

Ao contrário dos seus antecessores, este modelo incorpora um sistema de raciocínio ajustável, permitindo escolher entre três níveis de esforço: baixo, médio e alto. Esta funcionalidade foi concebida para equilibrar precisão e velocidade, adaptando-se a diferentes tipos de consultas. Segundo a OpenAI, o o3-mini é 39% mais preciso e 24% mais rápido do que o o1-mini, representando um avanço significativo em termos de eficiência e qualidade de resposta.

No que toca à disponibilidade, a OpenAI adotou uma estratégia de acessibilidade progressiva. Os utilizadores do ChatGPT gratuito já podem aceder ao o3-mini, embora com algumas limitações.

Os subscritores do ChatGPT Plus têm um limite de 150 consultas diárias, enquanto em ambientes empresariais e educativos, com o ChatGPT Enterprise e ChatGPT Edu, o acesso é ilimitado.

Para programadores, a OpenAI disponibilizou o o3-mini na sua API, com uma redução de custos de 63% face ao o1-mini, estabelecendo preços de 1,10 dólares por milhão de tokens de entrada e 4,40 dólares por milhão de tokens de saída.

OpenAI responde à DeepSeek ao lançar o3 para todos

O lançamento do o3-mini também surge como resposta ao crescente aumento da concorrência no setor.

Nos últimos dias, o modelo DeepSeek R1 tem ganho destaque devido ao seu caráter open-source e à sua adoção em grandes plataformas como Microsoft e Amazon.

A OpenAI não demorou a reagir, e as comparações entre ambos os modelos foram imediatas. Em testes como AIME 2024 e SWE-bench Verified, o o3-mini supera o DeepSeek R1 em cenários de raciocínio elevado, embora o modelo chinês continue a liderar em testes de física, biologia e química, quando se utiliza um esforço de raciocínio baixo.

Para além do desempenho, a OpenAI colocou um forte enfoque na segurança do seu novo modelo. O o3-mini incorpora um sistema de “alinhamento deliberativo”, concebido para garantir que o modelo compreende e aplica as políticas de segurança antes de gerar respostas.

Graças a este sistema, o o3-mini conseguiu superar até o GPT-4o na resistência a tentativas de jailbreak. Em contrapartida, o DeepSeek R1 tem sido alvo de críticas pelas suas vulnerabilidades de segurança, o que poderá limitar a sua adoção em ambientes empresariais e governamentais.