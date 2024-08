Alexa terá atualização enorme! Será alimentada pela Claude, a IA da Anthropic

A Amazon está a trabalhar numa grande reformulação da Alexa, que será anunciada em outubro e será paga. Uma informação recente afirma que a próxima versão da assistente virtual será alimentada pela Claude da Anthropic, e não por uma Inteligência Artificial (IA) desenvolvida internamente.

Amazon com problemas na latência na geração de respostas

De acordo com um novo relatório da Reuters baseado em entrevistas com várias pessoas envolvidas no projeto, a Amazon terá desistido de implementar a sua própria IA na nova Alexa devido à impossibilidade de resolver alguns problemas técnicos.

Os primeiros testes da Amazon terão revelado atrasos significativos na sua tecnologia para compreender e responder aos pedidos dos utilizadores. A Alexa demoraria entre 6 e 7 segundos a concluir o processo, o que teria obrigado os seus programadores a apoiarem-se na Claude para proporcionar uma experiência mais imediata.

A Amazon não negou a notícia da fonte de que está a estabelecer uma parceria com a Anthropic para alimentar a nova Alexa com a Claude. Também não confirmou que seja efetivamente esse o caso. A empresa de tecnologia limitou-se a comentar que está a utilizar "várias tecnologias diferentes" na sua assistente virtual.

No que diz respeito aos modelos de aprendizagem automática, começámos com os criados pela Amazon, mas utilizámos, e continuaremos a utilizar, uma variedade de modelos diferentes, incluindo o Titan e os futuros modelos da Amazon, bem como os de parceiros, para criar a melhor experiência para os clientes.

Acrescentaram.

Nova Alexa tiraria especial partido da Claude

A decisão de transformar a Alexa num chatbot para a casa foi anunciada em setembro de 2023, após vários anos de perdas financeiras significativas no seu negócio dos assistentes virtuais. Entre o final de 2022 e o início de 2023, a Amazon despediu cerca de 28.000 trabalhadores em diferentes partes da empresa. A divisão de Serviços e Dispositivos, que inclui Alexa, não foi exceção.

A entrada em cena da IA generativa deu à Alexa e à sua integração com os dispositivos da Amazon um novo sopro de vida. O curioso é que, quando a renovação da assistente virtual foi anunciada, dizia-se que era alimentada por um novo LLM e personalizado.

Se o que a fonte agora relata for exato, este plano pode ter sido alterado pelos alegados problemas técnicos que levaram à escolha da Claude como a principal tecnologia a adotar.

Espera-se que a nova Alexa seja anunciada no próximo mês de outubro. De acordo com dados divulgados, esta versão custaria entre 5 e 10 dólares por mês. O assistente clássico continuaria a ser oferecido gratuitamente, mas com uma gama muito mais limitada de ações e capacidades do que a variante de nova geração.

