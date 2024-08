Dica: saiba como transferir as suas playlists do Apple Music para o YouTube Music

A Apple tornou possível transferir de forma bastante simples as suas playlists do Apple Music para o YouTube Music. A empresa anunciou a nova funcionalidade de exportação num documento de suporte atualizado na sexta-feira.

Como transferir as suas playlists do Apple Music para o YouTube Music

1. Aceda à página Dados e privacidade da Apple e, em seguida, entre na sua conta.

2. Aqui, clique em "Solicitar a transferência de uma cópia dos seus dados".

3. Clique em "Listas de reprodução da Apple Music" e de seguida, clique em "Seguinte".

4. Agora, clique em "Continuar".

Para iniciar a transferência, tem de iniciar sessão na sua conta do YouTube Music.

5. Quando esse passo estiver concluído, clique em "Confirmar exportação".

Quando inicia uma transferência, a Apple envia notificações por email para os endereços associados à sua conta Apple ID. Pode verificar o estado ou cancelar a transferência na página de Dados e privacidade da Apple.

Quando a transferência estiver concluída, recebe um email de confirmação da Apple a informá-lo. As suas playlists aparecem no separador "Biblioteca" no YouTube Music.

Se uma música estiver em falta numa lista de reprodução, poderá não estar disponível no YouTube Music. Se atualizar uma playlist após a sua transferência, esta não será atualizada no outro serviço.

Se cancelar a transferência, as playlists que já foram transferidas permanecem no YouTube Music.

