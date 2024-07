Amazon pagou mil milhões de dólares pela Twitch: dos piores investimentos de sempre?

Passaram quase 10 anos desde 25 de agosto de 2014. Foi nessa altura que a Amazon fez uma das maiores aquisições da sua história: comprou a Twitch por 970 milhões de dólares para competir com o YouTube, o Instagram e o TikTok (que ainda não tinha chegado). Uma década depois, as contas da Amazon não batem certo...

A Twitch não é rentável

Depois de todo este tempo, a Twitch continua a não ser rentável, apesar da sua popularidade. Isto de acordo com funcionários e ex-funcionários da empresa citados no The Wall Street Journal, confirmando uma situação sobre a qual o próprio CEO do serviço, Dan Clancy, tinha falado em janeiro de 2024.

A popularidade não é tudo... Isto parece contraditório, especialmente porque a popularidade da Twitch continua a ser extraordinária. A plataforma bateu recordes de audiência, mas tal como o YouTube fez no passado, depois de atrair criadores e streamers, também os "espremeu".

A empresa não parou de fazer cortes: despediu 400 pessoas em 2023 e anunciou mais 500 despedimentos - 35% da força de trabalho na altura - há alguns meses, e o argumento de Clancy foi precisamente que a Twitch não era rentável.

Estamos a ajustar a nossa organização com base na escala atual da empresa e em previsões conservadoras de como esperamos crescer no futuro.

Amazon apoia muito a plataforma de streaming

O responsável também quis esclarecer que, apesar de tudo, "o apoio da Amazon à Twitch tem sido extremo. O mais importante para sermos sustentáveis a longo prazo é garantir que não perdemos dinheiro".

A Amazon é uma empresa que não costuma estar preocupada com o curto prazo: Bezos foi criticado durante anos no início da vida da empresa por falta de rentabilidade, e hoje é um dos gigantes da tecnologia.

No entanto, o fraco desempenho de outras divisões - como os seus dispositivos Echo - pode significar que Andy Jassy, CEO da empresa, pode deixar de dar tanta margem de manobra à sua subsidiária.

