MIT rejeita trabalho de estudante sobre os benefícios da IA para a produtividade

O Massachusetts Institute of Technology (MIT) tomou uma posição firme contra um estudo de um dos seus estudantes de doutoramento, citando sérias preocupações sobre a sua integridade. A investigação em causa focava-se nos potenciais benefícios da inteligência artificial (IA) para a inovação e produtividade científica.

Estudo controverso sobre os benefícios da IA

O MIT comunicou que, devido a preocupações significativas relativas à "integridade" de um proeminente artigo sobre os efeitos da IA na investigação e inovação, o mesmo deveria ser "retirado do discurso público".

O artigo em questão, intitulado "Artificial Intelligence, Scientific Discovery, and Product Innovation", foi da autoria de um estudante de doutoramento do programa de economia da universidade.

A investigação alegava demonstrar que a introdução de uma ferramenta de IA num laboratório de ciência dos materiais, de grande dimensão mas não identificado, resultou na descoberta de mais materiais e no aumento de registos de patentes, embora com o custo de reduzir a satisfação dos investigadores com o seu trabalho.

Os economistas do MIT, Daron Acemoglu (recentemente laureado com o Prémio Nobel) e David Autor, haviam elogiado o artigo, com Autor mesmo a afirmar ao Wall Street Journal que ficara "profundamente impressionado".

Numa declaração incluída no anúncio do MIT na sexta-feira, Acemoglu e Autor descreveram o artigo como "já conhecido e amplamente discutido na literatura sobre IA e ciência, apesar de não ter sido publicado em nenhuma revista científica com peer review".

Contudo, os dois economistas afirmaram agora não ter "confiança na proveniência, fiabilidade ou validade dos dados, nem na veracidade da investigação"...

MIT conduz investigação interna

De acordo com o Wall Street Journal, um cientista da computação com experiência em ciência dos materiais contactou Acemoglu e Autor em janeiro, onde manifestou as suas preocupações. Estes, por sua vez, levaram essas preocupações ao conhecimento do MIT, o que desencadeou uma avaliação interna.

O MIT afirma que, devido às leis de privacidade dos estudantes, não pode divulgar os resultados dessa avaliação, mas adiantou que o autor do artigo "já não se encontra no MIT". Embora o comunicado da universidade não identifique o autor, tanto uma versão de pré-publicação do artigo como a cobertura mediática inicial apontam para Aidan Toner-Rodgers.

O MIT informou ainda ter solicitado a remoção do artigo do "The Quarterly Journal of Economics", onde fora submetido para publicação, e do repositório de pré-publicações arXiv. Aparentemente, apenas os autores de um artigo podem solicitar a sua remoção do arXiv, mas o MIT afirma que, "até à data, o autor não o fez".

