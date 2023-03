Levi’s vai criar modelos ‘humanos’ gerados por Inteligência Artificial

Certamente que já não é novidade para ninguém que a Inteligência Artificial vai mudar o mundo como o conhecemos. E temos assistido a este conceito aplicado aos mais diversos segmentos. Recentemente foi a marca de roupa Levi's que adotou esta tecnologia e vai complementar os modelos humanos e criar modelos gerados por Inteligência Artificial.

A IA vai mesmo dominar o mundo e as grandes marcas como a Nvidia e a AMD não duvidam que o futuro passará por isso mesmo. Este conceito não está apenas associado aos computadores e smartphones, estando já integrado em outros produtos e conteúdos. Mas já pensou em IA aplicada ao mundo da moda?

Levi's vai criar modelos 'humanos' gerados por IA

De acordo com um comunicado oficial, a popular marca de roupa norte-americana Levi's vai recorrer à Inteligência Artificial para inovar a forma como exibe as suas coleções de moda. Para tal, a marca está a fazer uma parceria com uma empresa de IA designada Lalaland.ai de modo a criar modelos de moda gerados por computador para "complementar modelos humanos".

Segundo o Engadget, este projeto está enquadrado como parte de uma "jornada de transformação digital" de diversidade, equidade, inclusão e sustentabilidade.

Na imagem seguinte vemos uma pessoa que não existe na realidade, sendo um modelo criado por IA.

Portanto, no fundo, a Levi's está a contratar uma espécie de robot capaz de gerar uma aparência de diversidade, deixando assim de lado a necessidade de ter modelos efetivamente humanos a representar as qualidades que quer associar à marca.

A empresa parceira Lalaland.ai foi fundada em 2019, está sedida em Amesterdão e tem como missão "ver mais representatividade na indústria da moda" e "criar uma rede de design inclusiva, sustentável e diversificada". O objetivo é que os clientes vejam como é que os vários produtos de moda assentam numa pessoa parecida com eles, através de modelos "hiperrealistas" com os vários "tipos de corpo, idade, tamanho e tom de pele".

A Levi's diz que esta parceria se foca em "aumentar o número e a diversidade dos nossos modelos para os nossos produtos de maneira sustentável. Vemos a moda e a tecnologia como uma arte e uma ciência e estamos entusiasmados por fazer parceria com a Lalaland.ai, uma empresa com tecnologia de alta qualidade que nos pode ajudar a continuar a nossa jornada por uma experiência do cliente mais diversa e inclusiva”.

Contudo, a marca de roupa diz que "a IA provavelmente nunca substituirá totalmente os modelos humanos". Mas este acaba por ser um dos primeiros passos em direção à automatização desta indústria.