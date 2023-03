Mudança de hora é uma estratégia efetiva para poupar energia?

Com a mudança para a "hora de verão", surgem também normalmente debates sobre quais as vantagens efetivas desta mudança. Alguns estudos argumentam que a mudança de hora afeta a nossa saúde porque há distúrbios ao nível do sono. Outros referem que há vantagens porque poupamos energia. Será mesmo assim?

Mudança da Hora tem impacto no aquecimento e resfriamento de edifícios

A mudança de hora existe há mais de 100 anos. Começou durante a Primeira Guerra Mundial com o objetivo de se poupar energia. Portugal já testou acabar com a mudança de hora. No início do século, experimentou manter a de inverno e entre 1967 e 1975 experimentou manter a de verão. Mas tudo voltou ao mesmo.

Uma equipa de investigadores realizou recentemente um estudo para determinar se a mudança de horário afeta o consumo de energia.

De acordo com o estudo, a intenção original da mudança para um horário de verão era economizar energia, tirando partido da iluminação artificial. No entanto, essa mudança de uma hora no horário comercial também afeta o aquecimento e o resfriamento de edifícios, algo que ainda precisa ser totalmente investigado”.

A equipa de investigação levantou a hipótese de que os funcionários comecem a trabalhar uma hora antes durante o horário de verão para assim existir um equilíbrio.

Os resultados do novo estudo destacam as vantagens de economizar a luz do dia. A mudança para o horário de verão pode reduzir a energia de refrigeração de um prédio de escritórios em até quase 6%. Ao mesmo tempo, a necessidade de aquecimento pode aumentar em até 4,4% devido ao início dos trabalhos acontecer mais cedo.

No entanto, uma vez que é necessária muito mais energia para arrefecimento do que para aquecimento no verão, a mudança de hora tem um efeito globalmente positivo no balanço energético de um edifício.

Os investigadores referiram ainda que o horário de verão é apenas um dos muitos métodos que podem ser usados ​​para reduzir o consumo de energia nos edifícios.

Melhorias técnicas, mudanças comportamentais e uma adequação geral do horário de trabalho dos funcionários também podem contribuir para a economia de energia e, assim, reduzir as emissões de CO2.

Em Portugal, o efeito do horário de verão na redução do consumo de eletricidade foi estimado em cerca de 0.5%, semelhante ao impacto na vizinha Espanha. Convém lembrar que energia não é só eletricidade e por isso o impacto da mudança da hora também deveria considerar alterações de padrões de consumo em outros sectores, como por exemplo a mobilidade.