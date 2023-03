Agora já pode ter a IA e o ChatGPT no seu smartwatch graças à Amazfit

O ChatGPT e a IA têm estado a invadir a Internet e muitas plataformas que a ela acedem. É uma presença que já nos estamos a habituar a usar e por isso queremos que esteja máximo de locais possíveis. A mais recente adição foi o smartwatch, onde a Amazfit criou uma presença nos seus relógios.

Apesar de ainda causar alguma estranheza em muitos utilizadores, o ChatGPT dá a qualquer um as respostas que procura para as suas questões. Usado ainda como algo que não passa de uma diversão, começa a ser mostrado como uma alternativa para o futuro, em especial no que toca à interação com os utilizadores.

A Amazfit resolveu agora criar uma presença baseada nesta proposta da OpenAI e por isso conseguiu dar mais informação a qualquer smartwatch. Esta face de relógio quer ser uma forma de todos os utilizadores obterem mais informação, com uma interação que seja simples.

Do que a marca revela, esta novidade poderá ser usada em alguns dos seus relógios, em especial os que usam o ZeppOS, um sistema operativo desenvolvido pela empresa para os seus smartwatches. Vai mostrar a interação humano-IA, bem como os dados de saúde e condição física que mais interessam aos utilizadores.

O utilizador poderá colocar ao smartwatch as suas questões, recebendo depois a resposta do ChatGPT do ecrã do smartwatch. E, em princípio, será possível conversar em tempo real apenas com o auxílio do relógio, pressupondo que este esteja ligado à Internet através do smartphone.

Tal como a marca revelou, esta nova face de relógio já pode ser descarregada da loja, não tendo mais indicações. A Amazfit declarou ainda que esta integração será feita ao nível do código no sistema operativo, permitindo que mostre informações sobre saúde e exercícios, tudo hospedado pelo ChatGPT.

Dada a proximidade da Amazfit à Xiaomi, poderá ser interessante ver se esta novidade chegará a outros equipamentos. Esperam-se novidades para breve e poderá ser o momento de ver o ChatGPT e a IA a chegar a um novo relógio inteligente ou até à Mi Band 8.