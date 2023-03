Venezuela recorre à IA para divulgar vídeos com notícias falsas

Por aqui, vamos conhecendo empresas e entidades que inovam, de forma pertinente, na hora de explorar o potencial da Inteligência Artificial (IA). A par desses, existem também os fins questionáveis, que acendem um debate mais duro. O governo da Venezuela está, alegadamente, a recorrer à tecnologia para criar vídeos com notícias falsas.

Seja na tecnologia, ou noutra área qualquer, surgem sempre os dois lados da moeda. Se por um lado há quem esteja a utilizar a emergência da IA para desenvolver mecanismos verdadeiramente benéficos ou proveitosos, por outro, há quem se aproveite das suas potencialidades para fomentar o caos.

Venezuela está, alegadamente, a utilizar IA para disseminar notícias falsas

Na Venezuela, o governo está, alegadamente, a utilizar IA para promover campanhas de desinformação nas redes sociais e nos meios de comunicação oficiais. Paralelamente, as televisões recorrem à IA para montar vídeos e divulgar, através deles, notícias falsas sobre a situação do país.

Um relatório divulgado pela Cazadores de Fake News expõe a forma como a Venezuela está a tirar partido dos avanços da IA. Especificamente, menciona uma empresa chamada Synthesia: sob pagamento de um valor mensal, os interessados conseguem gerar vídeos e incluir atores a ler um guião na língua escolhida.

Além disso, o relatório menciona também um canal no YouTube conhecido como House of News Español. Aparentemente, este dissemina vídeos com deepfakes, e divulga notícias falsas sobre a economia do país, bem como outros temas fraturantes, como a crise política. Esses vídeos são promovidos por campanhas pagas e chegam mesmo a ser exibidos na televisão, enquanto fonte fiável.

Os títulos dos vídeos publicados na "House of News Español" servem de exemplo perfeito de como fontes e contas falsas são utilizadas para gerar "sementes" de desinformação que são depois repetidas por influenciadores e meios de comunicação próximos do governo de Maduro, utilizando citações de terceiros que, neste caso, não existem.

Revelou a Cazadores de Fake News.

Aparentemente, a estratégia desta divulgação de notícias falsas através de canais, à primeira vista internacionais, passa por levar os cidadãos venezuelanos a acreditar que os meios estrangeiros estão a partilhar o quão bem está a Venezuela.