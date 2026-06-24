Xiaomi volta a Nürburgring e desta vez nem precisou de um condutor

As competições de velocidade em Nürburgring perderam o encanto com os carros elétricos. Ainda assim, a Xiaomi está a inovar com a primeira volta autónoma. Provavelmente é mais lenta do que com um condutor, mas certamente mais rápida do que a maioria dos condutores.

Xiaomi volta a Nürburgring

Não contente em estabelecer o recorde de volta em Nürburgring na categoria SUV, a Xiaomi regressou a esta mítica pista com uma nova ideia em mente. Uma vez que bater o seu próprio recorde não seria particularmente impressionante, procurou algo totalmente novo para deslumbrar o público. Em vez de explorar os 990 cv do YU7 GT, focou-se nas suas capacidades de condução autónoma.

Embora possa não parecer tão complexo como as vias principais de uma grande cidade, o circuito de Nürburgring oferece um traçado que é um desafio. Os seus 20 quilómetros alternam entre curvas lentas e rápidas, subidas íngremes e aclives acentuados, retas e curvas sem visibilidade. Este é já um terreno perigoso para os condutores mais experientes e ainda mais hostil para os sistemas de condução autónoma.

O YU7 GT completou uma volta em 7:22.755 com um condutor ao volante. A ideia agora seria quanto tempo levará sem condutor. Com um tempo de 10:29.483, a empresa chinesa teve um desempenho notável. Ainda é 3 minutos mais lento do que com um condutor experiente, é verdade, mas é um começo encorajador que pode sugerir o potencial da condução autónoma em competições.

Nem precisou de um condutor

A última frase pode não fazer sentido e parecer ofensiva para alguns, mas a conquista da Xiaomi continua a ser notável. Nunca se havia tentado uma volta autónoma em Nürburgring. O vídeo da proeza mostra um veículo a conduzir com bastante calma, com travagens algo bruscas e acelerações suaves. Claro que isto ainda está longe da direção de um especialista.

O YU7 GT não ultrapassa os 150 km/h durante a maior parte do percurso. Só na reta final, debaixo de chuva, atinge uma velocidade máxima de 210 km/h. De notar que isto será impossível de replicar com um modelo de produção, que simplesmente não foi desenhado para fazer curvas tão rapidamente.

O sistema destinado aos clientes é extremamente cauteloso, embora o que é mostrado no vídeo não seja propriamente o mais arrojado. Por isso, é possível que a Xiaomi tenha integrado um software específico para completar esta volta.