Acer TravelMate P4 Spin 14: o portátil 2 em 1 e com IA

A Acer continua a reforçar a sua linha de portáteis empresariais TravelMate, e o TravelMate P4 Spin 14 surge como uma solução equilibrada para quem procura desempenho, autonomia e funcionalidades modernas para o trabalho híbrido.

O novo Acer TravelMate P4 Spin 14 foi apresentado recentemente em Milão, evento onde o Pplware esteve presente. Este modelo aposta num design compacto e robusto, com um ecrã tátil de 14 polegadas no formato 16:10, com resolução WUXGA (1920×1200).

A dobradiça 360º permite alternar entre vários modos de utilização - portátil, tablet, "tenda" ou apresentação — adaptando-se facilmente a diferentes cenários de trabalho.

No interior encontramos processadores Intel Core de última geração, com opções que podem incluir gráficos Intel Iris Xe, garantindo desempenho suficiente para multitarefa, aplicações de produtividade e até tarefas criativas mais leves.

Portátil da Acer pesa apenas 1,19 kg

Um dos pontos fortes deste portátil é a sua mobilidade. Com cerca de 1,19 kg , torna-se uma opção interessante para profissionais que trabalham frequentemente em deslocação.

A Acer integrou também um conjunto de tecnologias focadas em videoconferência e colaboração, incluindo áudio otimizado com IA e funcionalidades de redução de ruído, cada vez mais importantes num contexto de trabalho remoto ou híbrido.

A autonomia é outro destaque, podendo chegar a mais de um dia de utilização (máximo de 27 horas) dependendo da configuração e do tipo de utilização.

Com o TravelMate P4 Spin 14, a Acer aposta num portátil empresarial que combina versatilidade, mobilidade e segurança. O formato conversível e o suporte para stylus tornam-no também uma opção interessante para quem gosta de tirar notas diretamente no ecrã ou fazer apresentações de forma mais dinâmica. Destaque também para o touchpad de tamanho generoso.

Esta diversidade permite ligar facilmente periféricos, monitores externos ou redes empresariais.

Principais especificações do Acer TravelMate P4 Spin 14 AI

Ecrã : Ecrã tátil convertível (360 graus) com suporte para caneta AES 2.0 (incluída). 3K (WQXGA+): 2880 x 1800, proporção 16:10, 100% sRGB, tecnologia IPS. ou WUXGA: 1920 x 1200, proporção 16:10, taxa de atualização de 120Hz

: Processador Intel Core Ultra Series 3 (modelos Ultra 7 365, 356H, 355 ou Ultra 5 335, 325, 322) com Intel vPro.

IA até 24 TOPS (CPU/GPU/NPU combinados)

Memória até 64 GB de memória DDR5 SDRAM Dual-channel

Armazenamento SSD NVMe PCIe Gen4 de 256 GB, 512 GB ou até 1 TB

Conectividade Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt/USB4, HDMI

Câmara webcam IR 5 MP com IA

Segurança TPM 2.0, biometria, obturador de privacidade na câmara

Certificação Certificação militar MIL-STD 810H

Sistema Windows 11 Pro

Peso 1,33 kg (com ecrã WQXGA+) ou 1,4 kg (com ecrã WUXGA).



Mantenha-se ligado com Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 ultrarrápidos. O conjunto de portas, incluindo 2 USB 4 Type-C (Thunderbolt 4), garante que pode ligar o portátil a qualquer periférico ou rede sem dongles.

As duas portas USB 4 Type-C oferecem velocidades de transferência até 40 Gbps, suporte para vários ecrãs 4K e fornecimento de energia, funcionando como uma solução de cabo único para a sua estação de trabalho.

Ligue projetores à porta HDMI e a redes com fios seguras através da porta Ethernet RJ-45. As 2 portas USB 3.2 Type-A de 1.ª geração (com carregador offline) permitem ligar dispositivos antigos.

Estas características tornam o equipamento adequado para empresas que procuram um portátil seguro e fiável para os seus colaboradores. Pode obter mais informação aqui.