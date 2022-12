O Xiaomi 13 não tem tido um início de vida fácil. Este smartphone da marca chinesa já esteve para ser apresentado, mas acabou por ser colocado em pausam sendo adiada a sua apresentação para o mercado chinês.

Depois destes problemas, é novamente hora de o Xiaomi 13 ser apresentado. Não vai chegar sozinho e com ele chega também a muito esperada MIUI 14. Saiba então quando é que finalmente a Xiaomi vai revelar o seu mais recente smartphone de topo.

Quando chegam o Xiaomi 13 e a MIUI 14

Não chegaram a ser reveladas as razões ou apresentadas quaisquer justificações, mas a verdade é que a apresentação do Xiaomi 13 foi adiada. Deveria ter acontecido na semana passada, mas foi colocada em pausa sem uma data prevista.

A marca veio agora revelar quando tudo irá acontecer, nos mesmos moldes que estavam programados. Vai acontecer no próximo dia 11, sendo o evento esperado para o início da tarde de domingo. Ali vão ser revelados os Xiaomi 13 e a nova versão do sistema da marca, a MIUI 14.

Importa recordar que, como acontece com a marca, este evento é dedicado especificamente para o lançamento chinês da série Xiaomi 13. Embora estes smartphones devam chegar à Europa e ao resto do planeta, esse momento estará guardado para mais tarde, num lançamento internacional.

Conhecidas as especificações deste smartphone

A marca tem vindo a mostrar muito do que será este seu smartphone de topo, recorrendo à rede Weibo. Aqui já ficámos a conhecer que terá o novo SoC Snapdragon 8 Gen 2, um ecrã AMOLED curvo de 2K 120 Hz de 6,7 polegadas. Conta ainda com 12 GB de RAM, armazenamento de até 512 GB e uma bateria de 4.800 mAh com suporte para carregamento rápido de 120 W.

Além destas caraterísticas, há ainda que contar com uma câmara principal IMX989 de 1 polegada e 50MP. Será acompanhada por uma câmara ultra wide de 50 MP e telefoto de 50 MP. A parceria com a Leica vai continuar e isso será visto na forma como estas fotografias vão tratar a cor e de outros elementos.

Resta então esperar pelo final da semana para a chegada do Xiaomi 13 e da MIUI 14. Este smartphone deverá marcar o mercado e mostrar, novamente, que a marca está a atingir um patamar que a coloca ao nível da concorrência mais premium.