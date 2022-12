As maiores queixas do Chrome são recorrentes e sempre as mesmas. Este browser consome recursos de uma forma muitas vezes anormal, o que lev aa que tenha em algumas situações um desempenho que não satisfaz os utilizadores.

A Google tem continuamente tentado resolver este problema, com várias soluções. Agora, com o Chrome m108, a gigante das pesquisas tem mais 2 modos para ajudar a manter baixos os consumos de memória e de bateria. Será desta vez que temos a solução final?

Há muito que a Google tenta melhorar o desempenho do Chrome e diminuir os consumos de recursos que este faz. Como consequência, as baterias dos computadores portáteis sofrem da mesma forma, com consumos elevados e que diminuem o seu tempo de utilização.

Desempenho melhor com menos consumos de memória

Com os novos modos agora apresentados, o Chrome quer ser ainda mais eficiente. Vai passar a controlar os consumos dos separadores e colocar em modo de pausa os que não estão em utilização assim libertar memória para que os restantes possam funcionar melhor.

A Google garante que este modo permitirá poupar recursos ou tornar mais eficiente o que estiver a ser consumido. A gigante das pesquisas apresentou os seus resultados e garante que consegue poupar até 40% e 10 GB de memória para manter os separadores a funcionar sem problemas.

Google reduzirá gasto de bateria do Chrome

O segundo modo de desempenho foca-se na bateria e procura dar aos utilizadores mais tempo de utilização. Será ativado quando o nível de energia atingir o valor de 20% e irá reduzir muita da sua atividade não essencial e assim prolongar a vida da bateria.

Para o fazer, o Chrome irá ativar este modo, visível para o utilizador, e reduzir os consumos. Para isso irá limitar a atividade em segundo plano e os efeitos visuais de sites com animações e vídeos.

A nova atualização do Chrome já traz estas novidades e espera-se que durante as próximas semanas seja alargado a todos os utilizadores. A partir desse momento, vai se possível tirar ainda mais deste browser e reduzir em muito os consumos de memória e de bateria.