watchOS 8: Leak revela adição de App ‘Mind’ e duas outras apps

Há algum tempo que andam a circular uns rumores das atualizações que estarão presentes na chegada do watchOS 8. Entre estas, a adição das apps ‘Dicas’ e ‘Contactos’. E, como se não bastasse e conforme avançamos há uns meses, a Apple efetivamente está a trabalhar em mais uma app destinada à saúde.

Como o nome sugere, a aplicação ‘Mind’ pode ajudar-nos a relaxar e destina-se à saúde mental.

Aplicações ‘Dicas’ e ‘Contactos’

Foi recentemente escrito um tweet que deu muito que falar. A imagem apresentada no mesmo revela vários novos pacotes na App Store. Entre estes, ‘com.apple.NanoTips’ e ‘com.apple.NanoContacts’, que se referem, provavelmente, a novas aplicações para o Apple Watch (uma vez que ‘Nano’ é frequentemente utilizado como código interno nas aplicações para relógios).

‘Dicas’ e ‘Contactos’ têm sido aplicações autónomas no iPhone desde há muitos anos, mas seria novidade para o Apple Watch com a chegada do watchOS 8. É de realçar que a funcionalidade ‘Contactos’ no watchOS 7 e anteriores é um componente da aplicação ‘Telefone’.

Aplicação ‘Mind’

A outra nova descoberta é o ‘com.apple.Mind’, talvez um tipo de aplicação direcionada à saúde mental. No que lhe diz respeito, já há algum tempo que se ouvem rumores de que a Apple estaria a trabalhar em funcionalidades de software para o iPhone e para o Apple Watch no âmbito da saúde mental. Vale a pena notar que este package é distinto da aplicação ‘Breathe’ já existente.

Uma outra referência interessante é ‘com.apple.findmy.finditems’. Esta é algo parecida com a aplicação “Find My”. Dado o nome, a Apple pode estar a dividir a funcionalidade de encontrar objetos numa aplicação autónoma, e possivelmente trazê-la para mais dispositivos como o Apple Watch.

Todos estes rumores serão confirmados brevemente num evento. Se pretende assistir ao evento da Apple ‘WWDC 2021’, que está agendado para dia 7 de Junho às 18:00, pode fazê-lo aqui.

