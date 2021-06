Apple Watch Series 6 custa 111 euros para ser produzido

Quando se fala em smartwatches o nome mais popular é o Apple Watch da gigante de Cupertino. Este é provavelmente o gadget mais completo, do segmento dos relógios inteligentes, mas também um dos mais caros do mercado.

De acordo com a Counterpoint, agência de análise de mercados, a Apple gasta apenas 111 euros para produzir o Apple Watch Series 6 e vende a 439 euros.

Apple Watch: SoC, visor, sensores e invólucro do smartwatch correspondem a 68% do valor

A Apple domina o mercado global de smartwatches. Facilidade de uso, marketing agressivo, domínio do mercado global e a marca em si tornam a Apple o principal player deste segmento. De acordo com o Global Smartwatch Shipment Tracker da Counterpoint, a Apple subiu para 33% no primeiro trimestre de 2021 neste segmento.

A empresa que faz análises de mercado revela ainda que produzir um Apple Watch Series 6, o mais recente modelo de smartwatch da Apple, custa à empresa da maça cerca de US $ 136 (111 euros). O SoC, visor, sensores e invólucro do smartwatch juntos, correspondem a cerca de 70% do valor total do dispositivo.

Começando pelo ecrã, o Apple S6 vem com um ecrã OLED Always-On Retina LTPO (óxido policristalino de baixa temperatura), podendo chegar aos 1000 nits de brilho máximo. O valor do ecrã corresponde a 13% do valor total do dispositivo.

O módulo S6 SIP, DRAM e memória correspondem a 23,7% do custo total. De referir que o novo S6 SIP (System-in-Package), que a Apple diz ser 20% mais rápido do que o S5, vem com dois núcleos baseados nos “pequenos” núcleos Thunder de baixo consumo de energia do A13 com uma frequência de relógio de 1,8 GHz.

Os vários sensores do Apple Watch Series 6 correspondem a cerca de 12% do custo. A caixa do gadget corresponde a 13% do valor de produção.

A montagem e testes do dispositivo correspondem a apenas 8% do valor do dispositivo.

De referir que no mercado nacional o Apple Watch, modelo base, custa 439 euros. Considerando que o custo de produção é de 11 euros, a Apple “fica” com 328 euros de lucro. No entanto, a este valor a Apple tem ainda de subtrair os custos em marketing e publicidade assim como a investigação necessária para o desenvolvimento, software e toda a logística de distribuição.