Poderá a GPU do Apple M1X ser comparada a uma GeForce RTX 3070 mobile?

Ninguém duvida do poder dos equipamentos da Apple. E com a evolução dos componentes, a marca da maçã consegue oferecer aos seus consumidores produtos com um maior desempenho.

De acordo com rumores recentes, a possível GPU do chip M1X da Apple poderá ser comparável à placa gráfica Nvidia GeForce RTX 3070 mobile.

PUB

A Apple é uma empresa focada em levar a melhor experiência aos seus utilizadores. E desde o momento em que se dedicou ao desenvolvimento dos seus próprios chips de processamento, toda esta missão se tornou ainda mais séria.

Neste sentido, os rumores indicam que o próximo SoC M1X da Apple será uma verdadeira surpresa. Não só ao nível do CPU, mas também no que toca ao processamento gráfico.

M1X da Apple pode estar ao nível da GeForce RTX 3070 mobile

À semelhança do que se passou com a troca dos processadores Intel pelos da Apple, a marca da maçã também poderá estar a preparar-se para dizer adeus à parceria com as fabricantes de chips gráficos AMD e Nvidia.

De acordo com as notícias, o Apple M1 de 8 núcleos superou a Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Mas os rumores mais recentes, indicam que o novo SoC M1X da maçã contará com um significativo aumento no desempenho gráfico graças aos 32 núcleos no máximo. Neste sentido, este novo chip gráfico poderá mesmo equiparar-se à GeForce RTX 3070 mobile. E enquanto a placa da Nvidia tem um consumo de 93W, a GPU da Apple poderá reduzir esse valor para mais de metade, ou seja, 40W.

O rumor foi revelado pelo youtuber Dave2D, com base na análise das possíveis especificações deste SoC.

De acordo com as expetativas, a Apple poderá anunciar os seus novos MacBook Pro a partir desta segunda-feira, no evento WWDC 2021. Assim, e caso se concretize, então alguns dos rumores poderão, ou não, confirmar-se.