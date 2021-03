Veja o crescente engarrafamento do Canal de Suez do espaço

Um dos maiores navios do mundo, o Ever Given, está encalhado no Suez, que é relativamente estreito. Este canal é uma importante passagem marítima artificial por onde passam cerca de 9 mil milhões de dólares em mercadorias diariamente. O planeta preocupa-se, porque por aqui passa cerca de 12% do comércio global. Aliás, o preço do petróleo subiu mais de 4% desde que o navio fechou a passagem.

Conforme podemos ver, pelas imagens de satélite, existem agora mais de 300 navios à espera que o tráfego seja reposto.

Canal de Suez bloqueado visto do espaço

As imagens de satélite captadas pela Agência Espacial Europeia (ESA) mostram a acumulação de navios depois do Ever Given de 400 metros de comprimento ter fechado a passagem quando encalhou no fundo do canal.

As duas imagens apresentadas a seguir permitem perceber a gravidade do problema. Assim, à esquerda vemos o que é um dia normal de tráfego de navios (21 de março). Contudo, à direita está o acumulado que já vai em mais de 300 navios à espera pela abertura do trânsito (25 de março).

Embora muitos navios porta-contentores gigantes ainda estejam à espera que o Ever Given se mexa, outros estão a escolher a rota popular de … séculos atrás.

Esses navios estão a optar por contornar o Cabo da Boa Esperança, em África.

Suez, um canal importante para o mundo

Esta passagem, quando começou a ser construída, em 1859, seria difícil imaginar que o então Canal de Suez se tornasse num dos eixos de comunicação e transporte mais importantes do mundo.

Aliás, a atual economia globalizada levou a que só em 2020 cerca de 19 mil navios utilizassem a passagem, no Egito, para circular entre a Ásia e a Europa, o que corresponde a mais de mil milhões de toneladas de carga, de acordo com a Autoridade Egípcia do Canal de Suez (SCA, sigla em inglês).

Em resumo, esta “estrada” ainda demorará a ficar desbloqueada. Isto porque colocar de novo o navio a flutuar não será uma operação simples.

A empresa que administra o navio, Bernhard Schulte Shipmanagement, disse num comunicado que os operadores do canal vão recolher e sugar areia ao redor do navio, entre outras táticas, para tentar desalojar o gigante Ever Given.